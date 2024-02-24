Şırnak ve Bahçesaray'da ambulans helikopter, bebekler için havalandı - Son Dakika
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Yerel

Şırnak ve Bahçesaray'da ambulans helikopter, bebekler için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören yenidoğan bebek ile Şırnak'ta 12 aylık bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yenidoğan bebek, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 12 aylık bebek ise helikopter ambulansla Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

24.02.2024 18:44  Güncelleme: 18:53
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Şırnak ve Bahçesaray'da ambulans helikopter, bebekler için havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören yenidoğan bebek ile Şırnak'ta 12 aylık bebek hasta ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesine tedavi görmekte olan yenidoğan bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. Yenidoğan bebek hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer taraftan Şırnak Devlet Hastanesinde ensefalopati tanısıyla tedavi gören 12 aylık bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için helikopter ambulansla Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.

Şırnak ve Bahçesaray\'da ambulans helikopter, bebekler için havalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak ve Bahçesaray'da ambulans helikopter, bebekler için havalandı - Son Dakika

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