Şırnak\'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şırnak merkezde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan öğretmen Z.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Şırnak merkez Hastane Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasında meydana geldi. Öğretmen olduğu öğrenilen Z.K. idaresindeki 06 DA 4663 plakalı araç, Hastane Kavşağı'ndan Sanayi Kavşağı istikametine seyir halindeyken, Özel Harekat Kavşağı'na yaklaşık 100 metre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Ö.Ü. yönetimindeki 46 AKS 982 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖĞRETMEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Z.K. ile diğer aracın sürücüsü Ö.Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan B.Y. ile M.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Z.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, bölgede trafik akışı ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Halil Azizoğlu