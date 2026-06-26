Şırnak'ta kalıcı TMO alım merkezi için girişimler başladı - Son Dakika
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Şırnak'ta kalıcı TMO alım merkezi için girişimler başladı

Şırnak\'ta kalıcı TMO alım merkezi için girişimler başladı
26.06.2026 10:40
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Şırnak merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren ziraat odaları, üreticilerin hasat döneminde yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için kalıcı Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezi kurulması talebiyle harekete geçti.

Şırnak merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren ziraat odaları, bölgede kalıcı bir Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezi kurulması için ortak adım attı. Üreticiler için elzem olduğu belirtilen kalıcı alım merkezi talebiyle resmi yazışmalar başlatıldı. Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu, TMO Genel Müdürlüğü ile Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne iletilmek üzere resmi yazışmaları başlattıklarını açıkladı. Başkan Haşimoğlu tarafından hazırlanan talep yazısında, Şırnak genelinde ve özellikle Silopi ilçesinde tarımsal üretimin her geçen yıl arttığına dikkat çekildi.

ÜRETİCİLER KALICI TMO ALIM MERKEZİ İSTİYOR

Şırnak merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren ziraat odaları, hububat ve bakliyat üretiminin bölgede stratejik öneme ulaştığını belirterek kalıcı TMO alım merkezi kurulması için girişim başlattı. Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu tarafından hazırlanan talep yazısında, hasat dönemlerinde üreticilerin ürünlerini teslim edebilecekleri kalıcı bir merkezin bulunmamasının ciddi sorunlara yol açtığı ifade edildi. Bölgede tarımsal üretimin her geçen yıl arttığına dikkat çekilen yazıda, mevcut eksikliklerin üreticiler üzerinde lojistik ve ekonomik baskı oluşturduğu vurgulandı. Kalıcı alım merkezinin kurulmasıyla üreticilerin ürünlerini değerinde satabilmesi, nakliye maliyetlerinden kaynaklanan gelir kayıplarının önüne geçilmesi ve bölge tarımının daha sistemli şekilde kayıt altına alınması hedefleniyor. Yetkililere iletilen başvuruda, üreticilerden gelen yoğun taleplerin yanı sıra imza listeleri de dosyaya eklendi. Böylece talebin yalnızca bireysel bir beklenti değil, bölge genelinde geniş katılımlı bir ihtiyaç olduğu ortaya kondu.

HAŞİMOĞLU: KALICI TMO OFİSİ KURULMASI ELZEM HALE GELDİ

Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu tarafından hazırlanan talep metninde, Şırnak ve özellikle Silopi'de üreticilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekildi. Haşimoğlu, bölgedeki üretimin artmasına rağmen hasat dönemlerinde ürün teslimi konusunda kalıcı bir merkezin bulunmamasının çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti. Talep yazısında, "Şırnak ilimiz ve özellikle Silopi ilçemiz genelinde tarımsal üretim faaliyetleri her geçen yıl artış göstermekte olup, hububat ve bakliyat üretimi bölgemiz ekonomisi için stratejik bir öneme ulaşmıştır. Ancak, bölgedeki üreticilerimizin hasat dönemlerinde ürünlerini teslim edebilecekleri kalıcı bir Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezinin bulunmaması, ciddi bir lojistik ve ekonomik darboğaz yaratmaktadır" ifadelerine yer verildi. Haşimoğlu, üreticilerin ürünlerini değerinde satabilmesi ve nakliye maliyetleri nedeniyle gelir kaybı yaşamaması için kalıcı TMO alım merkezinin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Talep yazısında, "Üreticilerimizin, ürünlerini değerinde satabilmeleri, nakliye maliyetlerinden kaynaklı gelir kayıplarının önüne geçilmesi ve bölge tarımının daha sistemli bir şekilde kayıt altına alınması amacıyla ilimiz genelinde kalıcı bir TMO ofisi kurulması elzem hale gelmiştir" denildi.

BÖLGE TARIMINA PLANLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KATKI BEKLENİYOR

Ziraat odaları yetkilileri, kalıcı bir TMO alım merkezinin kurulmasıyla birlikte çiftçilerin hasat dönemlerinde yaşadığı teslim ve nakliye sorunlarının azalacağını ifade etti. Üreticilerin ürünlerini daha uygun koşullarda değerlendirebilmesinin, tarımsal üretimin devamlılığı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Kalıcı TMO alım merkezinin, hem çiftçinin gelir kaybının önüne geçmesi hem de bölge tarımının daha planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından önemli bir adım olacağı kaydedildi. Yetkililer, talebin ilgili üst makamlara iletilmesi ve üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Şırnak'ta hububat ve bakliyat üretiminin artmasıyla birlikte kalıcı alım merkezi ihtiyacının daha da belirgin hale geldiği ifade edilirken, üreticiler talebin kısa sürede karşılık bulmasını bekliyor.

Haber: Halil Azizoğlu

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta kalıcı TMO alım merkezi için girişimler başladı - Son Dakika

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