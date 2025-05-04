Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sırrı Süreyya Önder, cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

04.05.2025 17:53
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ve kızı Ceren Önder taziyeleri kabul etti. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, Ahmet Türk ve binlerce kişi katıldı. Sırrı Süreyya Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Önder'in omuzlara alınan tabutu, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Sırrı Süreyya Önder, Politika, istanbul, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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