Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Mazbatasını Aldı

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde rekor oy alarak Şişli Belediye Başkanı seçilen Resul Emrah Şahan mazbatasını aldı. Şahan görevi önceki dönem başkan Muammer Keskin'den devraldı. Başkan Şahan, "Sokak sokak, cadde cadde çalışacağım. Yolumuz açık olsun, Allah beni size karşı utandırmasın" dedi.
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde rekor oy alarak Şişli Belediye Başkanı olan Resul Emrah Şahan mazbatasını aldı. Şahan görevi önceki dönem başkan olan Muammer Keskin'den devraldı. Törene Başkan Şahan ve eski başkan Keskin'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP'nin Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı meclis üyeleri, belediye çalışanları ve partililer kazandı.
"O koltuğun tek ve gerçek sahibi halktır, Şişlililerdir"
Törende bir konuşma yapan önceki dönem başkan Muammer Keskin, "Değerli dostlar; Evden çıkarken zaman zaman hepimizin başına gelen bir şey vardır
"Kapıyı kapattım mı acaba?" deriz; Bazen dönüp baktığımız bile olur. 5 yıllık başkanlık döneminde ise, tam tersi oldu. Belediyemizin kapılarını hep açık tuttum. En büyük korkularımdan biri; kapıyı bilmeden, fark etmeden bile olsa kapatmak oldu. Şişli Belediye Başkanım, Sevgili dostum Emrah Şahan'ı Huzurlarınızda bir kez daha yürekten tebrik ederken, Üstlendiği sorumlulukta ve hedefe giden yolculukta yalnız olmadığını Her zaman yanında olacağımı da ifade etmek isterim. Sayın başkan bilmenizi isterim ki, Bugün size bir koltuğu devretmiyorum. O koltuk benim değil, O koltuğun tek ve gerçek sahibi halktır. Şişlililerdir. Bugün size devrettiğim
Şişli Belediye Başkanı olarak, Şişli'ye hizmet etme onurudur. Bu onuru layıkıyla taşıyacağınıza inanıyorum, Bir kez daha yürekten başarılar diliyorum" dedi.
"Sokak sokak, cadde cadde çalışacağım"
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise, "Resul Emrah Şahan 'Güneş başka doğacak' demiştik. Gerçekten başka doğdu. Bugün Şişli'nin, sizlerin ve bütün yurttaşların teveccühü ile belediyemizin yeni başkanı olarak mazbatamı aldım. Yüksek Seçim Kurulu'na gittim. Orayı gittikten hemen sonra tarihimizin çok önemli adresine giderek şükranlarımı sundum. Atatürk Evi'ne gittim. 105 yıl önce milli mücadelenin planlarının yapıldığı yere giderek bir cumhuriyet çocuğu olarak ilk görevimi yaptım. Hepimiz çok çalıştık, çok mücadele ettik. Şişli'de aynı şekilde mücadeleyle rekor oy aldık. Şimdi üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Bunun farkındayım. Bu anlamda sokak sokak, cadde cadde çalışacağım. Yolumuz açık olsun, Allah beni size karşı utandırmasın" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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