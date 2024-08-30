Şişli Belediyesi \'Biz Şişli\' etkinlikleriyle kültürel çeşitliliği vurguluyor

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Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen "Biz Şişli" etkinlik dizisi; çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli yapısıyla dikkat çeken ilçede, kültürel çeşitliliğin birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla hayata geçiriliyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Maçka Demokrasi Parkı'nda Kardeş Türküler, Katerina Papadopoulou, Kyriaksos Tapakis ve Lena'nın katılımıyla gerçekleştirilecek konserle başlayacak. Biz Şişli etkinlik kuşağı; Şişli'nin tarihi dokusunu, çok kültürlü mirasını ve birlikte yaşama deneyimini tüm şehre, ülkeye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

"Biz Şişli", Şişli'nin kendine has kozmopolit yapısını, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünden bugüne, bugünden yarına taşımayı amaçlıyor. Eylül ayında başlayıp haziran ayına kadar sürecek olan etkinlik kuşağı ile farklılıkların ayrıştırıcı değil; birleştirici yönünü öne çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, " İstanbul'un çok katmalı kültürel yapısı içinde Şişli son derece önemli bir yere sahip. 'Biz Şişli' etkinlik dizisi ile istiyoruz ki; evlerimizden, sokaklarımızdan, semtimizden çıkıp, barışın diliyle kurduğumuz köprüleri aşarak, 'geçmişin izinde, geleceğin düşüyle' bir yolculuğa çıkalım, Şişli'nin dört bir yanından yükselen seslere kulak verip diyaloğu yükseltelim, kapıları aralayıp komşuluk bağlarımızı güçlendirelim" dedi.

Şişlili sanatçılar ve zanaatçıların çalışmaları geniş kitlelerle buluşuyor

Müzik, sinema, tiyatro, mimari, gastronomi gibi alanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler her ay farklı bir tema başlığı altında düzenlenecek. Aynı zamanda Şişli'de yaşayan sanatçı ve zanaatçılar, çalışmalarını bu etkinlikler çerçevesinde sergileme olanağı da bulacak.

"Biz Şişli" etkinlik dizisi Şişli'nin okullarından parklarına, dini mekanlarından sokaklarına uzanan geniş bir alanda, her bir noktayı bir karşılaşma mekanı haline getirmeyi amaçlıyor. "Şişli'de yaşayan tüm yurttaşlarımızın kültürlerini, Şişli sakinlerinin ortak oluşturulmuş kültürel mirasını en geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, 'Şişlililik' şemsiyesi altında buluşan bu kültürlerin birbirlerini daha yakından tanımalarını istiyoruz. Bunu da Şişli Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan tüm toplumların vakıfları, dernekleri, dini temsilcileri, kanaat önderleri ile buluşarak en geniş paydaş kitlesiyle birlikte gerçekleştiriyoruz" diyen Şahan, çeşitliliği bir zenginlik olarak kutlamayı, bir arada yaşamın kazanımlarının önemini vurgulamayı istediklerini söyledi.

Her ay bir tema çerçevesinde, haziran ayına kadar sürecek etkinliklerle, Şişli'nin çok kültürlü yapısı yerel ve uluslararası katılımcılarla geniş bir kitleye ulaştırılacak. Etkinlik dizisi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Maçka Demokrasi Parkı'nda Kardeş Türküler, Katerina Papadopoulou, Kyriaksos Tapakis ve Lena'nın katılımıyla gerçekleştirilecek konser ile başlayacak.

Program çerçevesinde; kapalı mekanlarda ve açık alanlarda konserler, film gösterimleri, tiyatro ve dans gösterileri, geziler, kültür turları, paneller, söyleşiler, performanslar, gastronomi etkinlikleri, sergiler, atölyeler ve karnavallar düzenlenecek. Geleneksel ve modern unsurların harmanlandığı bu etkinlikler, Şişli'nin çok kültürlü yapısını ve birlikte yaşama politikasını sanatın imkanlarıyla tüm yurttaşlara duyuracak. - İSTANBUL