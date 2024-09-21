Şişli Belediyesi'nden Üniversitelilere Ulaşım Desteği - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'nden Üniversitelilere Ulaşım Desteği

Şişli Belediyesi\'nden Üniversitelilere Ulaşım Desteği

Şişli Belediyesi, yeni üniversite öğrencilerine 15 bin liralık burs desteğinin ardından, ulaşım için de 8 ay boyunca İstanbulkartlarına bakiyelerini karşılayarak destek vereceğini açıkladı. Başvurular 23 Eylül'den itibaren alınmaya başlanacak.

21.09.2024 11:38  Güncelleme: 11:46
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Yeni üniversitelilere 15 bin liralık burs desteği sağlayacağını duyuran Şişli Belediyesi, üniversite öğrencilerine şimdi de ulaşımda destek olacağını açıkladı. Öğrencilerin 'İstanbulkart'larına aylık bakiye desteği olarak verilecek projeye başvurular, 23 Eylül'den itibaren Şişli Belediyesi'ne yapılabilecek.

Şişli Belediyesi, eğitime destek verdiği yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yeni üniversitelilere 15 bin lira burs desteğini duyurmasının ardından Şişli Belediyesi, bu kez de öğrencilerin üniversite yolunda ulaşımına destek sağlayacak projeyi başlattı.

Abonman ücretleri karşılanacak

Proje kapsamında, Şişli'de ikamet eden ve 17-25 yaş arasındaki öğrencilerin İstanbulkartlarına 8 ay boyunca ulaşım desteği sağlanacak. Buna göre otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceği aylık abonman ücretleri Şişli Belediyesi tarafından karşılanacak.

"Yerel yönetimin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağız"

Şişli Belediye Başkanı Şahan, ulaşım desteğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Üniversite öğrencileri için başlattığımız burs kampanyasının ardından ulaşım desteğini de hayata geçiriyoruz. Yerel yönetimin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağız. Biliyoruz ki, bu ülkenin bütün ümidi ve geleceği gençlikte saklı. Her ne olursa olsun gençlerimizi yalnız bırakmayacak, yerel yönetimin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağız."

Başvurular 23 Eylül'de başlıyor

Projeye başvuracak öğrenciler, 23 Eylül 2024'ten itibaren Şişli Belediyesi'ndeki Başvuru Masası'na gerekli evrakları teslim edebilecek. Ayrıca üniversite öğrencilerinin konuya ilişkin Şişli Belediyesi'nin 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi'nden detaylı bilgiye de ulaşmaları mümkün.

Başvuru Şartları:

Şişli'de ikamet etmek,

İstanbul'daki üniversitelerde örgün öğretim almak (Açık öğretim üniversitesi öğrencileri yararlanamaz),

17-25 yaş arasında olmak.

Devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak

Gerekli evraklar:

İkametgah,

Öğrenci Belgesi,

Açık Rıza Metni (İstanbulkart bilgilerini içeren)

ÖSYM Yerleştirme sonuç belgesi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi'nden Üniversitelilere Ulaşım Desteği - Son Dakika

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