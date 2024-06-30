Şişli Belediyesi Uluslararası Yoga Günü'nde Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Uluslararası Yoga Günü'nde Etkinlik Düzenledi

Şişli Belediyesi Uluslararası Yoga Günü\'nde Etkinlik Düzenledi

Şişli Belediyesi, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla Uluslararası Yoga Günü'nde etkinlik düzenledi. Vatandaşlar uzman hocalar eşliğinde yoga yaparak hem bedensel hem de ruhsal yenilenme fırsatı buldu.

30.06.2024 12:20  Güncelleme: 12:26
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Şişli Belediyesi, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla Uluslararası Yoga Günü'nde etkinlik düzenledi. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar uzman hocalar eşliğinde yoga yaparak hem bedensel hem de ruhsal yenilenme fırsatı buldu.

Şişli Belediyesi, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla Uluslararası Yoga Günü'nde etkinlik düzenledi. Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran olarak ilan edilen Dünya Yoga Günü'nde düzenlenen etkinlik Şişli Habitat Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliklere, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Rishabh Shukla ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uluslararası Yoga Günü, farklı kültürleri bir araya getirerek barış, huzur ve sağlık mesajlarıyla kutlandı. Vatandaşlar uzman hocalar eşliğinde yoga yaparak hem bedensel hem de ruhsal yenilenme fırsatı buldu. Şişli Belediyesi, vatandaşları yoga ile tanışmalarını ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine teşvik etmeyi amaçlıyor. Uluslararası Yoga Günü'nde gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Rishabh Shukla katılımcılara plaket takdim etti.

"Yoga tamamen ruhumuza ve zihnimize odaklanmamızı sağlar"

Uluslararası Yoga Günü kutlamalarına katılan Ece Özdemir, "Şişli Belediyesi çok güzel bir etkinlik düzenledi. Yoga zaten o kadar güzel ki ana odaklanmamızı sağlar. Nefes farkındalığı, beden ve zihin bütünleşmesi oluşturur. Şişli Belediyesi'ne katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bize Uluslararası Yoga Günü'nde böyle bir fırsat verdi. Yoga tamamen ruhumuza ve zihnimize odaklanmamızı sağlar. Arkadaşlarımla geldim. Böyle bir etkinliği kaçıramazdım. Kalabalık geldik. 6-7 kişiyiz. Ne kadar kalabalık bir ortamda yaparsak, yoganın farkındalığına daha fazla varıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi Uluslararası Yoga Günü'nde Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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