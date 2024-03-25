Şişli Camii Meydanı'na 'Sonsuz Barış Saati' yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şişli Camii Meydanı'na 'Sonsuz Barış Saati' yerleştirildi

Şişli Camii Meydanı\'na \'Sonsuz Barış Saati\' yerleştirildi

Şişli Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Lozan'ın 100. yılı anısına Şişli Camii Meydanı'na 'Sonsuz Barış Saati' yerleştirildi.

25.03.2024 13:16  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Belediyesi tarafından yapıla çalışmalar çerçevesinde Lozan'ın 100. yılı anısına Şişli Camii Meydanı'na "Sonsuz Barış Saati" yerleştirildi.

Şişli Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında geçtiğimiz yıl hem İstanbul hem de Lozan'da gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı anısına Şişli Belediyesi, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin katkılarıyla Şişli Camii Meydanı'na yerleştirilen "Sonsuz Barış Saati" için açılış töreni düzenlendi. Törene, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İsviçre Konfederasyonu İstanbul Başkonsolos Vekili Cornelia Camenzind, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak'ın yanı sıra çok sayıda temsilci ve yetkililer katıldı. İsviçre'den getirilen, kaidesini Boran Pakkan'ın tasarladığı "Sonsuz Barış Saati"nin metal konstrüksiyonu, paslanmaz malzemelerden üretildi.

"Lozan'ın önemini tüm dünyaya anlatmaya çalıştık"

Açılışta konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Lozan Barış Antlaşmasına dikkat çekerek, "Hepinizin bildiği gibi Lozan Barış Antlaşması 100. yılını Şişli'de son derece anlamlı etkinliklerle kutlamıştık çünkü kuruluşun ve kurtuluşun ilçesi Şişli için bağımsız Türkiye'nin özgürlük senedi olan Lozan'ın çok ayrı bir yeri var. 2018 yılından itibaren İsviçre'yle, İsviçre günleri organizasyonları ile başlayan ikili ilişkilerimiz 2022 yılında Lozan Belediyesi'yle imzaladığımız işbirliği protokolü ile taçlanmıştır. İkili ilişkilerimiz çerçevesinde Lozan Barış Antlaşmasının 100. Yılı kutlamaları hem İstanbul hem de Lozan'da gerçekleştirdiğimiz sergi, panel gibi pek çok etkinlikle kutlandı. Lozan'ın önemini tüm dünyaya anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"'Sonsuz Barış Saati' barışın, bağımsızlığın, özgürlüğün zamansızlığını yansıtıyor"

Şişli'ye böyle bir eser kazandırdığı için son derece mutlu olduğunu belirten Keskin, "Bugün de bütün bu çalışmalarımızı Şişli'de yapmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız 'Sonsuz Barış Saati' İsviçre'den getirildi. Kaidesini Boran Pakka'nın tasarladığı üretimini koca bir ekibin yaptığı 'Sonsuz Barış Saati' barışın, bağımsızlığın, özgürlüğün zamansızlığını yansıtıyor. 100 yıl da geçse 200 yıl da geçse bağımsız Türkiye'nin garanti belgesi olduğunu her zaman anlatacağız. Sevgili dostlar benim de 5 yıllık Belediye Başkanlığı görevim boyunca en onur duyduğum çalışmalarımdan bir olarak da kabul ediyorum. Şişli'ye böyle bir eser kazandırdığım için de son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şişli Belediyesi, Şişli Cami, Şişli, Yerel Haberler, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şişli Camii Meydanı'na 'Sonsuz Barış Saati' yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor
    15 Mar Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

    Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.

  • Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı
    15 Mar Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

    Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:39:45. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli Camii Meydanı'na 'Sonsuz Barış Saati' yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement