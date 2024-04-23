Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Şişli'de yapılan kutlamalara çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çocukların eşitliği için çalışacaklarını belirtti.

23.04.2024 21:48  Güncelleme: 21:53
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Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şişli'de de coşkuyla kutlandı.

Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkan çok sayıda vatandaş kutlama yaptı. Araç sürücüleri kornaya basarak 23 Nisan kutlamalarına eşlik etti. Halaskar Gazi Caddesi'nde bulunan Atatürk Evi'nden başlayan yürüyüş Maçka'da sona erdi. Programa Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Biz Şişli'de çocuklar için çalışacağız"

Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Biz bu kentte çocukları eşitlemek için çalışacağız. En baştan söylemiştik. Siyasetin bu kentteki en önemli konularından biri bu önümüzdeki dönemlerdeki yerel yönetimlerin en önemli konularından biri bu. Çocukları eşitlemek. Onun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi son beş yıldır kreşler açıyor ve anne kartlar veriliyor. Bunları ilçelerde devam ettireceğiz Önümüzdeki dönem yurttaşımızı güçlendiren, çocuklarımızın bu kentte daha rahat okuduğu, daha rahat oynadığı, daha rahat vakit geçirdiği akranlarıyla, dünyadaki diğer akranlarıyla eşit yurttaş olduğu eşit, çocuk olabildiği koşulları sağlamak bizim öncelikli görevimiz olacak. Onun için çabalıyoruz. Bugün çok önemli bir gün. Bugün Ata'mızın tüm dünya çocuklarına hediye ettiği bir gün. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Ona yakışan bir şekilde Şişli'de kutlamaya çalışıyoruz. Coşkuyu görüyorsunuz. Yurttaş buna çok aç. Bu kutlamalara çok aç. Bugün bütün parklarımızda çocuklarla etkinlikler yaptık. Şişli'nin çocukları sokakta oyun oynamayı, vakit geçirmeyi çok istiyor. Onların bu ihtiyacını duyuyoruz. Daha da devam edeceğiz bu etkinliklere. Biz Şişli'de çocuklar için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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