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Sisli Hava Trafikte Olumsuz Etki Yarattı - Son Dakika
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Sisli Hava Trafikte Olumsuz Etki Yarattı

Afyonkarahisar'da etkili olan sisli hava nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zorluk yaşadı. Kent genelinde birçok maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

17.01.2024 - 09:57,  Güncelleme: 10:02
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Sisli hava hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR - Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, olumsuz hava koşulları en çok sürücüler etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sisli hava olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kent merkezi ile birlikte çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sisli hava en çok sürücüleri olumsuz etkiledi. Sisten dolayı bir çok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi. Trafik ekipleri sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sisli Hava Trafikte Olumsuz Etki Yarattı
Kaynak: İHA
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