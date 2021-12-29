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Sivas'a değer katan fikirler ödüllendirildi - Son Dakika

Sivas'a değer katan fikirler ödüllendirildi

29.12.2021 15:33

- Sivas'a değer katan fikirler ödüllendirildi Sivas Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "700 Fikir 700 Proje" çalışması kapsamında hazırlanan projeler arasında Sivas'a değer projeler ödüllendirildi Sivas Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "700 Fikir 700 Proje" çalışması kapsamında...

- Sivas'a değer katan fikirler ödüllendirildi

Sivas Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "700 Fikir 700 Proje" çalışması kapsamında hazırlanan projeler arasında Sivas'a değer projeler ödüllendirildi

SİVAS - Sivas Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "700 Fikir 700 Proje" çalışması kapsamında hazırlanan projeler arasında Sivas'a değer projeler ödüllendirildi.

Sivas Valiliği salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde 700 proje arasında, Eğitim-öğretim, Gençlik ve Spor, Sosyal içerme, Kültür-Turizm, ekonomi ve kategorilerinde dereceye giren 15 projeye ödülleri verildi.

Ödül töreni öncesi konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan fikirlerin büyümek ve olgunlaşmak istediğini belirtip, "Fikirler büyümek, olgunlaşmak ve hayata geçmek için emek ister, özveri ister her şeyden öncesi inanç ister. İnsan ancak inandıklarını başarabilir. Bugün burada fikirler üreten, ürettiklerine inanan ve inandıklarını başaran bir guruba karşı hitap ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizler sizlere ancak yol açma gayretindeyiz, bu yolu yürüyen ve menzile ulaşan sizlersiniz. Bizlerle birlikte koyduğumuz hedeflere inanan ve hedef birlikteliği yapan tüm yol arkadaşlarımıza bir kez daha selam olsun diyorum "dedi.

Fikirler türkü oldu nida oldu

Ayhan, fikirlerin el emeğine göz nuruna, türkü ve nidaya dönüştüğünü vurgulayıp, "Kaymakamlıklarımızla, kurumlarımızla her ay düzenli olarak projelerimizin ilerleme durumlarını değerlendiriyorum. Özellikle ilçe programlarımda proje ziyaretleri yapmaya özen gösteriyorum. O kadar güzel uygulamalarla karşılaşıyorum ki. 700 Fikir 700 Proje bazen bir yetimin gülümsemesi, bazen bir ulu çınarımızın helalliği, bazen de bir kadınımızın el emeği göz nuru oluyor. Bir tarladan geçerken çiftçimizin alın teri oluyor. Soğukta kalan canlara yuva, bir aşığın telinde türkü türkü nida oluyor" dedi.

2022 yılında da devam edecek

Vali Ayhan, Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje çalışmasının 2022 yılında da devam ettirileceğini belirtip şunları kaydetti. " Bugün 5 farklı kategoride ödüllerimizi vereceğiz. Bunun yanında özel ödül vereceğimiz kurumlarımız da olacak. Şimdiden tüm ekiplerimizi tebrik etmek istiyorum. İlimizin proje kültürünün yaygınlaşması açısından oldukça önemli gördüğüm, Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje çalışmalarımıza 2022 yılında da tüm hızımızla devam edeceğiz. Kurumlarımız ön çalışmalarını tamamladılar. Ocak ayında projelerinizle ilgili toplantılarımızı yapacağız. Tekrar bugün vereceğimiz Projem Sivas Ödüllerimizin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Sivas'a değer katan fikirler ödüllendirildi
Sivas'a değer katan fikirler ödüllendirildi
Sivas'a değer katan fikirler ödüllendirildi

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Ekonomi, gençlik, Turizm, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'a değer katan fikirler ödüllendirildi - Son Dakika


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