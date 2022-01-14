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Sivas Belediyesi kışlaya cami inşa edecek - Son Dakika

Sivas Belediyesi kışlaya cami inşa edecek

14.01.2022 09:02
Sivas Belediyesi kışlaya cami inşa edecek

Sivas Belediye Meclisi Ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu Belediye Başkanı Hilmi Bilgin koordinesinde yapıldı.

Sivas Belediye Meclisi Ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu Belediye Başkanı Hilmi Bilgin koordinesinde yapıldı.

Oturumda; 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığı General Cahit Toydemir Kışlasına Sivas Belediyesi tarafından bedelsiz olarak 200 kişilik cami ve müştemilatının yapılması noktasında Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e protokol için imza yetkisi verilmesi hususu görüşüldü.

Ocak ayı ilk oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündem maddesine ilişkin hazırlanan raporda kışlaya 200 kişilik cami yapılmasına olumlu bakıldığı ifade edildi.

Gündem maddesine ilişkin söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Turan Topgül "Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayarak raporunu olumlu olarak bizlere sundu. Komisyonlarımızda görev yapan ve olumlu karar alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Özellikle bu gündemle alakalı duyduğum heyecanı, mutluluğu ve memnuniyeti sizlerle paylaşmak adına söz almak istedim. 28 Şubat mağduru olan, bu iliklerine kadar işlemiş bir imam hatipli olarak ve vatani görevini yaparken bırakın camiyi, bir mescidi namaz kılacak imkan bulamayıp bodrumda, ardiyede, koğuşta gizli gizli namaz kılmaya çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; bu konu gündeme geldiğinde çok büyük bir memnuniyet duydum. Ülkemizin nereden nereye geldiğinin bir işareti olduğunu düşünüyorum. Bu noktada daha önce böyle bir kışla içerisine cami yapılması gerçekleşti mi bilmiyorum ama başkanım görev yaptığınız süre içerisinde Türkiye'ye, belediyelere örnek olan çalışmalarınız, hizmetleriniz, faaliyetleriniz ve projeleriniz noktasında bir büyük örneğe daha imza attığınız için şahsınıza teşekkür ediyorum. Tugay ile cami noktasında bir protokol yapmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ben buradan hem AK Parti hem Büyük Birlik Partili meclis üyelerimize sesleniyor ve bu hayırlı hizmete hep beraber kabul oyu vererek tarihe geçelim diyorum; bunu fırsat olarak görüyorum açıkçası" dedi.

Kışlaya yapılacak camiyi bir Sivaslı hayırseverin yaptıracağına inandığını kaydeden Topgül; "Belediyenin cami yapmasında herhangi bir sıkıntı yok ama ben inanıyorum ki bu camiyi yaptırma fırsatını da bir Yiğido hemşehrimiz kaçırmayacaktır. O camiyi belediyeye hiçbir yük getirmeden bir hemşehrimiz karşılayacaktır diyorum. Benim tahminim yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak bir cami. Komisyon üyelerimize bu hayırlı hizmet ve karar için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" dedi.

Komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar oy birliğiyle kabul edilerek 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığı General Cahit Toydemir Kışlasına Sivas Belediyesi tarafından bedelsiz olarak 200 kişilik cami ve müştemilatının yapılmasına meclisten onay çıktı.

"Camiyi hep birlikte yapıp müftülüğe devredeceğiz"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Askerimiz; vatanımızı korumak adına, güvenliğimizi sağlamak adına gece gündüz demeden yurt içinde yurt dışında görev yapıyor ve şahadet mertebesine eren askerlerimiz de oluyor. Bu vesileyle ülkemizin güvenliği için halkımızın huzuru ve mutluluğu için bayrağımız için kutsallarımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Peygamber ocağına ihtiyaç olan böyle bir camiyi inşallah hep birlikte yapıp müftülüğe devredeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediye Meclisi Şubat ayı toplantılarının ilk oturumunu 3 Şubat'ta saat 15.00'da gerçekleştirecek. - SİVAS

Sivas Belediyesi kışlaya cami inşa edecek
Sivas Belediyesi kışlaya cami inşa edecek
Sivas Belediyesi kışlaya cami inşa edecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas Belediyesi kışlaya cami inşa edecek - Son Dakika


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