Sivas Belediyesi\'nden Yeni Evlenecek Çiftlere Çeyiz Desteği

Sivas Belediyesi'nin hayata geçirdiği yeni yuva kuracak çiftlere çeyiz desteği devam ediyor.

Sivas Belediyesince, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen 'Gülkart Çeyiz' projesi yeni evlenecek çiftlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Belediye Başkanı Adem Uzun tarafından duyurulan ve faaliyete geçen proje, yuva kuracak çiftlere bu süreçte bir nebze de olsa katkı sağlıyor. 18-30 yaş aralığında yeni evlenen gelin ve damatlar için ayrı ayrı 10'ar bin TL, toplamda 20 bin TL maddi desteğin sağlandığı projede son bir ay içerisinde 35 çift çeyiz desteği almaya hak kazandı. Sivas Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuruların yapıldığı desteği alan çiftler, Gülkart Çeyiz kartları ile çeyiz alışverişlerini yapabilecekler. Desteği Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfettiklerini belirten Başkan Uzun, "3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla çeyiz desteğimizi duyurmuştuk. 1 ay içerisinde 35 çiftimiz bizden 20'şer bin TL destek almaya hak kazandı. Çeyiz desteği başvurularımız devam etmekte olup, yeni evlenen çiftlerimiz belediyemizin internet sayfasında yer alan sosyal destek bölümünden başvurularını gerçekleştirebilirler. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Destek alan çiftlerimize güle güle harcamalarını temenni ediyorum" diye konuştu. - SİVAS