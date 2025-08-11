Sivas Belediyesi'nden Yeni Evlenecek Çiftlere Çeyiz Desteği - Son Dakika
Sivas Belediyesi'nden Yeni Evlenecek Çiftlere Çeyiz Desteği

Sivas Belediyesi'nden Yeni Evlenecek Çiftlere Çeyiz Desteği
11.08.2025 12:34  Güncelleme: 12:37
Sivas Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığı 'Gülkart Çeyiz' projesi ile 18-30 yaş arası yeni evlenen çiftlere toplamda 20 bin TL maddi destek sağlıyor. Proje, gelin ve damatlara ayrı ayrı 10'ar bin TL vererek, çeyiz alışverişlerinde yardımcı olmaktadır. Son bir ay içinde 35 çift desteğe hak kazandı.

Sivas Belediyesi'nin hayata geçirdiği yeni yuva kuracak çiftlere çeyiz desteği devam ediyor.

Sivas Belediyesince, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen 'Gülkart Çeyiz' projesi yeni evlenecek çiftlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Belediye Başkanı Adem Uzun tarafından duyurulan ve faaliyete geçen proje, yuva kuracak çiftlere bu süreçte bir nebze de olsa katkı sağlıyor. 18-30 yaş aralığında yeni evlenen gelin ve damatlar için ayrı ayrı 10'ar bin TL, toplamda 20 bin TL maddi desteğin sağlandığı projede son bir ay içerisinde 35 çift çeyiz desteği almaya hak kazandı. Sivas Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuruların yapıldığı desteği alan çiftler, Gülkart Çeyiz kartları ile çeyiz alışverişlerini yapabilecekler. Desteği Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfettiklerini belirten Başkan Uzun, "3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla çeyiz desteğimizi duyurmuştuk. 1 ay içerisinde 35 çiftimiz bizden 20'şer bin TL destek almaya hak kazandı. Çeyiz desteği başvurularımız devam etmekte olup, yeni evlenen çiftlerimiz belediyemizin internet sayfasında yer alan sosyal destek bölümünden başvurularını gerçekleştirebilirler. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Destek alan çiftlerimize güle güle harcamalarını temenni ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Belediyesi'nden Yeni Evlenecek Çiftlere Çeyiz Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sivas Belediyesi'nden Yeni Evlenecek Çiftlere Çeyiz Desteği - Son Dakika
