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Sivas Gürün'deki depremde hasar gören dükkanların sahiplerine tapuları teslim ediliyor - Son Dakika
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Sivas Gürün'deki depremde hasar gören dükkanların sahiplerine tapuları teslim ediliyor

6 Şubat depreminin ardından ağır hasar alan Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Belediye İş Hanı içerisindeki dükkanların sahiplerine tapuları dağıtılmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Nami Çiftçi, esnafların dükkansız kalmaması için yapılan işyerlerinin tapularını dağıtmaya devam ettiklerini belirtti ve işyerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Sivas Gürün\'deki depremde hasar gören dükkanların sahiplerine tapuları teslim ediliyor
09.01.2024 - 13:30,
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6 Şubat depremlerin de Sivas'ın Gürün ilçesinde ağır hasar alan Belediye İş Hanında bulunan dükkanlar sahiplerine teslim ediliyor.

6 Şubat depreminin ardından ağır hasar alarak yıkılan Belediye İş Hanı içerisinde dükkanı bulanan esnaflar için belediye imkanlarıyla yapılan işyerlerine ait tapuların dağıtımı devam ediyor. Dükkanlarının yapımının ardından tapularını alan Levent Gürbüz, Turgay Aslantaş ve Mehmet Karatarla'ya Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi işyerlerinin hayırlı olmasını diledi. Yapılan dükkanların tapularının dağıtılmaya devam edeceğini belirten Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi," Esnafımız, dürüst, milliyetçi, vatansever, yıllardır bizi ayakta tutan, ülkesinin omurgası saydığımız en değerli kesimdir. Aynı binada hemşerilerimize hizmet verirken 6 Şubat depremi sonrası dükkansız kalan esnaflarımız için yaptırdığımız işyerlerinin tapularını dağıtmaya devam ediyoruz. İşyerlerinin her bir esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, Allah'tan ülkemize böylesi elim olayları bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas Gürün'deki depremde hasar gören dükkanların sahiplerine tapuları teslim ediliyor - Son Dakika
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