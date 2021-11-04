Üye Girişi
Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek - Son Dakika

Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek

04.11.2021 21:03

Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek

SİVAS - Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Sivas Belediyesi kent merkezinde bulunan ve trafik yoğunluğu yaşanan mahallerde çalışmalarına devam ediyor. Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nı birbirine bağlayacak olan 'Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu'ndaki çalışmalar, hummalı bir şekilde sürüyor. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Artan araç sayısıyla birlikte şehir trafiğinin rahatlatılması adına yeni projeleri bir bir hayata geçiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, alternatif yolların yanı sıra; alt ve üst geçitler, köprüler ve yaya yolları ile ulaşım alanındaki çalışmalarına hız kazandırdı. Şehrin doğusu ve kuzeyi arasında yeni ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Başkan Bilgin, bu amaç doğrultusunda Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nı birbirine bağlayacak olan 'Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu' için çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Bölgedeki en uygun güzergah belirlenerek projenin çalışmalarına başlandı. 2 bin 700 metre uzunluk ve 40 metre genişliğe sahip olacak yeni bulvar üzerinde bir de köprü projesi yer alıyor. Ağaçlandırma alanları, koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları, modern aydınlatma unsurları ve çevre düzenlemesiyle bölgeye değer katacak olan proje, şehir trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak. Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Bilgin, amacın trafik yoğunluğunu en aza indirerek güvenli, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak olduğunu söyledi.

"2 bin 700 metre uzunluğunda çift gidiş, çift geliş"

Başkan Bilgin, çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirterek, "Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu'ndaki çalışmaları ekibimizle birlikte gezerek incelemelerde bulunduk. Toplamda 2 bin 700 metre uzunluğunda çift gidiş, çift geliş olarak planladığımız yolda çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmaları, yürüyüş-koşu ve bisiklet yolları yer alacak Bu proje ile şehrimizin doğu kısmını alternatif bir güzergahla Alibaba Mahallemizde bulunan Aşık Veysel Bulvarına bağlayacağız. Buradan da şehir merkezine uzanan bir aks oluşturacağız. Şu anda Organize Sanayi Bölgesi'nden Şeyh Şamil Mahallesi'ne, oradan da şehir merkezine ulaşımı yeni bitirdiğimiz İstiklal Caddesi Altgeçidi üzerinden sağlıyoruz. Bu çalışmamızın üzerine alternatif bir yol projesi daha yaparak trafiği rahatlatmak adına Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesine başladık ve çalışmalarımıza hız kazandırdık" dedi.

"Biz hizmet etmek için yola çıktık"

Sivas'ın her geçen gün gelişerek büyüdüğünü ifade eden Başkan Bilgin, "Bu gelişmeye paralel olarak da trafik yoğunluğumuzun arttığını görüyoruz. Biz de Sivas Belediyesi olarak şehrimizin sıkışık ana arterlerini, kavşaklarını rahatlatmak adına altgeçit ve üst geçit projelerimizi yapıyoruz. İstiklal Caddesi Alt Geçidini bitirdik. Yine Numune Hastanesi Kavşağı'nda üst geçit projemizin ihalesi gerçekleştirildi. Ama bu projelerimiz de şehrimizin trafik sorununu tam manasıyla çözmeye yetmeyecek. Alternatif yeni arterler ve yeni yolları şehrimize kazandırmazsak kalıcı çözüm üretemeyiz. Bu kapsamda şehrimizin diğer bölgelerinde de ihtiyaç duyulan alanlarımız için etüt ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu'ndaki çalışmalarımızı da hava koşulları müsaade ettiği sürece devam ettireceğiz ve önümüzdeki yaz aylarında açmayı planlıyoruz. 'Sen yola çık, yol sana görünür' diye bir söz var. Biz hizmet etmek için yola çıktık ve bu yolda milletimizden aldığımız güç ile şehrimizi kalkındırmaya, geliştirmeye, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Yapımına başladığımız bu projemiz de şehrimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek
Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek
Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek
Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Alibaba, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayına damga vurdu! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkınlık geçirdi 20:49 Canlı yayına damga vurdu! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkınlık geçirdi Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Son Dakika: 4 Kasım Türkiye'de günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi 19:33 Son Dakika: 4 Kasım Türkiye'de günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz 18:58 Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi 17:56 Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi 17:09 Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı

Son Dakika Haberleri
21:03 Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi
20:48 Canlı yayına damga vurdu! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkınlık geçirdi
20:47 Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu
20:24 Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 4 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
20:17 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru kabul edilmedi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek
20:16 İşte gerçek sevgi! Köpek, ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor
20:15 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
20:08 Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir değişiklik yaptı! Son hali beğeni topladı
19:33 Son Dakika: 4 Kasım Türkiye'de günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi
19:32 Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti
Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi         
21:03
Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:47
Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti         
19:33
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi         
18:57
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı         
17:15
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 21:11:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ın doğusu ve kuzeyi birleşecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement