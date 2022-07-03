Sivas Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Esenyurt'ta Anıldı

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden 33 şair, yazar ve halk ozanları Esenyurt'ta anıldı. Anma programında sahne alan sanatçı Mazlum Çimen, katliamda yaşamını yitiren babası Nesimi Çimen'in bestelerini seslendirdi.

Esenyurt Belediyesi, Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 sanatçı ve aydın için "unutMADIMAKaklımda, Birlikte Sevgiyle Kardeşçe" temasıyla bir anma programı düzenledi. Katliamın 29. yılında düzenlenen anma programında, Sivas Katliamı'nda babası Nesimi Çimen'i kaybeden Mazlum Çimen sahne aldı.

Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, il derneklerinin başkanları, cemevi başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün katliamda hayatını kaybedenler için hazırlamış olduğu ve Nesimi Çimen'in de hayatının yer aldığı belgesel ile başladı. Ardından sahneye çıkan Mazlum Çimen, babası için bestelediği "Sen Benden Gittin Gideli" ile "Aşk Olsun Sana Çocuk" ve "Feryadı İsyanım" şarkılarını seslendirdi.

"MADIMAK KATLİAMI BU ACILARIN EN TAZESİ"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sahnede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her zaman güzellikleri anmak için toplanmıyoruz maalesef. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz ama acılarla dolu bir coğrafya aynı zamanda. Etnik kimliğine, kökenine bakılmaksızın birçok acı yaşandı. Bütün acılar bizim. Madımak Katliamı, bu acıların en tazesi. Cahillerin cehalet ateşinde yaktığı aydınların bizi buraya getirme nedenini oluşturan katliamın sonucu, Madımak. Çok şey söylemek lazım, çok şey söylenmesi lazım. Ne olursa olsun unutmamamız lazım. Türkiye için çok değerli 33 kişiyi kaybettik. Katliamlara karşı durmak, kardeşliği, barışı, ülkenin birliği için unutmamak lazım. Bize bıraktıklarını yaşatmak için, sevgili konuğumuz gibi onlara sahip çıkmak için unutmamak lazım. Bizler, bu coğrafyada kökeni, inancı ne olursa olsun birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Madımak şehitlerini saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun. Anılarımızda yaşayacaklar."

"'SİVAS'IN HESABI SORULACAK' DİYE SLOGAN ATIYORDUK. ŞİMDİ SİVAS'I UNUTTURMAYA DÖNÜŞTÜ"

Madımak Katliamı'nın unutturulmaya çalıştığını belirten sanatçı Mazlum Çimen ise şöyle konuştu:

"Bizim, 33 aile olarak düşüncelerimizde bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. İlk günden bugüne, 29 yıldır hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz, aynı şeyi hissediyoruz. Asıl benim de sormak istediğim şey, toplum ne düşünüyor ve ne söylemek istiyor? Şu ana kadar nerden nereye geldi? 'Sivas'ın hesabı sorulacak' diye slogan atıyorduk. Şimdi Sivas'ı unutturmaya dönüştü. Unutturma gibi bir tehlikeye girdiğimizi düşünüyorum. İcatlar, ihtiyaçlardan doğar. Böyle bir ihtiyaç doğduğundan dolayı da böyle bir slogan çıktı. Zaten zaman aşımına uğratılmış bir davaydı. Benim düşüncelerim, hislerim net, belli. İnsanların varsa sözleri, çıkıp söylesinler."