Sivas Lezzetleri Ankara'da

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Ankara Millet Bahçesi'nde bugün başlayan Sivas Madımak ve Kültür Festivali'nde yöresel lezzetler görücüye çıktı.

Sivas'ın yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel özellikleri, Ankara'da düzenlenen 'Sivas Tanıtım Günleri' ile tanıtılıyor. Ankara Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda Sivas köftesi, döneri, Sivas katmeri, küflü peyniri, Kangal köpekleri ve kültürel halk oyunları vatandaşların beğenisine sunuldu. Organizasyonu düzenleyen Kenan Berk, yıllardır Sivas'ın yöresel yemekleriyle uğraştıklarını belirterek, "10 yıl önce Ankara'ya yerleştim. Burada Sivas'ın ürünlerini, damak tadının eksikliğini gördüm. Böyle bir organizasyonla Sivas'ın ürünlerini herkese tanıtmak istedim. Ürünlerin hepsi ve etlerimiz Sivas'tan geldi. Sivas'ımızın etinin özelliği, tamamen yayla eti, besi malı değil. Güvenli bir et, herkes güvenerek bu etlerimizi tadabilirler. Sivas'ımızın lezzetlerini, yöresel, kültürel halk oyunlarını, peynirini ve sucuğunu, her türlü ürünlerini burada almaları için bu organizasyonu düzenledim. Tüm halkımızı bu organizasyona davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Nejla Tunca adlı vatandaş, bu etkinlikleri kaçırmadıklarını, daha önce de geldiklerini belirterek, "Devamlı gelirim. Alırım, gezerim, görürüm yani eşi dostu. Fuarlara vaktim oldukça gelirim. Beğeniyorum, güzel bir fuar" diye konuştu.

Etkinlik, 12-15 Aralık tarihleri arasında devam edecek. - ANKARA