Sivas Madımak Katliamı'nın 33. Yıldönümü Anma Etkinliği - Son Dakika
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Sivas Madımak Katliamı'nın 33. Yıldönümü Anma Etkinliği

03.07.2026 00:19
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Köyceğiz'de düzenlenen anma programında, Madımak Katliamı'nın unutulmaması vurgulandı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Sivas Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Köyceğiz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Nezahat Doğan, "2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz" dedi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın çağrısıyla Sivas Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe sendika, oda, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Köyceğiz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Nezahat Doğan, yaptığı açıklamada, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 33 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"2 Temmuz 1993, tarihimizin en ağır, en zifiri karanlığı ve bu ülkenin dinmeyen, iyileşmeyen büyük utancıdır. Sivas Madımak Oteli'nde gerici karanlık güçlerin harladığı o ateşle 33 canımızı, aydınımızı, fidanımızı sonsuzluğa uğurlayışımızın üzerinden tam 33 yıl geçti. Bugün buradan yeniden haykırıyoruz: Madımak'ta işlenen insanlık suçuna verilen zaman aşımı kararını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz."

Cemevlerinin anayasal olarak ibadethane statüsünde tanınması gerektiğini belirten Doğan, Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi" yapılması talebini yineledi. Doğan, şöyle devam etti:

"Cemevleri yönetmeliklerle geçiştirilemez, doğrudan Anayasa'da ibadethane olarak tanımlanmalıdır. Bizler asla devletin Alevisi olmayacağız. Madımak Oteli amasız, fakatsız bir Utanç Müzesi olana dek, bu katliamın arkasındaki derin yapılar açığa çıkıp yargılanana dek mücadelemiz durmayacaktır."

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Doğan, Sivas davasının bir insanlık davası olduğunu belirterek, "2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz. Sivas davası bir insanlık davasıdır. Bu dava, biz bitti demeden bitmez. Hesabını soracağız. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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