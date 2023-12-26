 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas Müftüsü Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Müftüsü Gençlerle Buluştu

Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Kangal ilçesinde gençlerle camide buluşarak 'Gençliğe Değer' projesi kapsamında konuşma yaptı. Altunkaya, gençlerden birlik ve beraberlik içinde olmalarını, dinlerine, bayraklarına ve vatanlarına sahip çıkmalarını istedi.

Sivas Müftüsü Gençlerle Buluştu
26.12.2023 - 10:23,  Güncelleme: 10:31
Abone Ol

Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Gençliğe Değer" Projesi çerçevesinde Kangal ilçesinde gençlerle camide buluştu. İl Müftüsü Altunkaya, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençleri camilerde görmekten mutlu oluyoruz. Sizlerden istediğimiz hep birlik ve beraber olmanız, dinimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmanızdır" dedi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde gençler, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce yürütülen "Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde Berat Cami'nde buluştu. Programa İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, İlçe Müftü Vekili Vaiz İskender Çipil, gençlik koordinatörleri, öğrenciler ve öğretmenler ile din görevlileri katıldı.

Program İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi konseriyle başladı.

"İslam'da Gençlik" konu başlığında sohbet veren Müftü Altunkaya, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençleri camilerde görmekten mutlu oluyoruz. Sizlerden istediğimiz hep birlik ve beraber olmanız, dinimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmanızdır. Bunları yapabilmek için de ilk önce çok çalışmamız gereklidir" dedi.

Program Müftü Yardımcısı Karataş'ın duasıyla son buldu. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gençlik, Kangal, Müftü, Sivas, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Müftüsü Gençlerle Buluştu - Son Dakika


11:15
Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin 'Kürt sorunu' ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48
KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu

Son Dakika
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48 KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Müftüsü Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement