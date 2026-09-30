Sivas Numune Hastanesi'nde İyilik Dükkanı hastalara ayni bağışlarla destek veriyor - Son Dakika
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Sivas Numune Hastanesi'nde İyilik Dükkanı hastalara ayni bağışlarla destek veriyor

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Sivas Numune Hastanesi\'nde İyilik Dükkanı hastalara ayni bağışlarla destek veriyor
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Sivas Numune Hastanesi'nde hayata geçirilen İyilik Dükkanı, yatan ihtiyaç sahibi hastalara pijama, terlik, kıyafet ve bebek bezi gibi temel malzemeleri ücretsiz ulaştırıyor. Ayni bağışlarla desteklenen uygulamada nakdi bağış kabul edilmiyor.

Sivas Numune Hastanesi'nde ihtiyaç sahibi yatan hastaların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen "İyilik Dükkanı" hizmet vermeye başladı.

Hayırseverlerin ayni bağışlarıyla desteklenen İyilik Dükkanı'nda; pijama, terlik, kıyafet, bebek bezi ve benzeri temel ihtiyaç malzemeleri, hastanede yatış süresince ihtiyaç sahibi hastalara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve beraberindeki protokol üyeleri İyilik Dükkanı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışma hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Dayanışma ve sosyal destek anlayışıyla yürütülen uygulama kapsamında nakdi bağış kabul edilmezken, ihtiyaçlara yönelik ayni bağışlar kabul edilmektedir. İyilik Dükkanı ile hayırseverlerin desteğinin ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılması ve hastaların yatış sürecindeki temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas Numune Hastanesi'nde İyilik Dükkanı hastalara ayni bağışlarla destek veriyor - Son Dakika
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