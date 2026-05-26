Sivaslılar memleketine akın etti, cadde ve sokaklar Taksim’i aratmadı

İstanbul başta olmak üzere farklı illerde yaşayan Sivaslılar memleketine akın etti. On binlerce kişinin memleketine dönüşüyle Sivas'ın cadde ve sokakları Taksim Meydanı'nı aratmadı.

İl dışında yaşayan Sivaslılar 9 günlük bayram tatilini fırsat bildi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketine dönen Sivaslılar, arefe günü soluğu çarşı ve pazarda aldı. Sirer ve Bankalar Caddesi'ndeki bayram pazarı yoğun ilgi gördü. Yaya ve araç trafiğinin arttığı kentte, cadde ve sokaklarda insan seli oluştu. İstanbul'un en kalabalık caddelerinden birisi olan Taksim'i andıran kalabalık, dron ile görüntülendi.

"İstanbul boşaldı, Sivas doldu"

Oluşan kalabalığı anlatan esnaf Şaban Torun, "İstanbul boşaldı, Sivas doldu. Bütün İstanbul Sivas'a geldi. Sivas, şu anda tıklım tıklım ve iğne atsanız düşmez" dedi.

"Sivas mahşer yeri gibi"

Kentte bayram öncesi kalabalığın arttığını söyleyen Eyüp Yanmaz, "Sivas bayramlarda çok kalabalık oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerden Sivas'a geliyorlar. Şehrimiz çok kalabalık ve çok güzel. Adım atacak yer yok şu anda ve esnaf olarak çok mutluyuz. Sivas mahşer yeri gibi gerçekten" dedi. - SİVAS