Sivas\'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Yürüyüş

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında şehitler için yürüyüş gerçekleştirildi. Programa il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Program kapsamında ilk olarak şehitler anısına yürüyüş gerçekleştirildi. Sivas Tren Garı önünden başlayan yürüyüşe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla İnönü Bulvarı üzerinden Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik mesajları verilirken, vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini andı. Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar edildi.

"Aynı ruh ve aynı heyecanla buradayız"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz'un tüm dünyaya ilan edildiği bir demokrasi zaferi olduğunu söyleyerek, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bizler, 10 yıl önce olduğu gibi bu akşam da aynı ruh ve aynı heyecanla buradayız. Yine bu meydanı doldurarak milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktık. Kutlu bir zaferi bir kez daha hatırlamak, o gece yazılan kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte demokrasi nöbetindeyiz. Bizler biliyoruz ki 15 Temmuz, sadece hain darbe girişiminin bertaraf edildiği bir gece değil aynı zamanda devlet ile milletin omuz omuza vererek tarih yazdığı, milli iradenin her türlü vesayetin üzerinde olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği bir demokrasi zaferidir" dedi.

"Kalkışmaya en güçlü cevabı verdi"

Belediye Başkanı Adem Uzun ise hain bir yapıyla tam 10 yıl önce karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Devletin en kılcal damarlarına kadar nüfuz eden, uzun yıllar boyunca devleti aşama aşama ele geçirmeye çalışan hain bir yapıyla tam 10 yıl önce karşı karşıya kaldık. Ancak aziz milletimiz, ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak bu hain darbe girişimine ve kalkışmaya en güçlü cevabı verdi" diye konuştu. - SİVAS