Sivas'ta 780 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta 780 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece etkisini arttıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İl genelinde 780 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas- Tokat karayolu Çamlıbel geçidi, Sivas- Erzincan Karayolu Kızıldağ geçidi, Sivas- Giresun karayolu Geminbeli geçidi ve Sivas - Malatya karayolu Sivas- Gürün arasında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ağır tonajlı ve zincirsiz araçların bu güzergahlara girişine izin verilmiyor. Öte yandan Sivas Valiliği kararı ile il genelinde okullar bir gün süre ile tatil edildi. - SİVAS