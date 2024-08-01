Sivas'ta Aile Sağlığı Merkezi Kiracısı Dükkanı Geri Alamıyor - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta Aile Sağlığı Merkezi Kiracısı Dükkanı Geri Alamıyor

Sivas\'ta Aile Sağlığı Merkezi Kiracısı Dükkanı Geri Alamıyor

Sivas'ta bir kişi, İl Sağlık Müdürlüğü'ne kiraladığı dükkanı 5 yıldır geri alamadığını belirtti. Kiracı, tahliye edilmesini talep ederken, doktorlar ise binayı terk etmeyerek sözleşme yenilemedi. Konu mahkemeye taşındı ve Yargıtay'a kadar gitti. Kiracı, düşük oranlarda kira ödemeye devam eden doktorları işgalci olarak nitelendirdi.

01.08.2024 14:44
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Sivas'ta İl Sağlık Müdürlüğü'ne Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanmak üzere 1 yıllığına kiraladığı dükkanı 5 yıldır geri alamadığını söyleyen Veli Uzun, "Ben bunlardan daha kira talebinde bulunmuyorum, bir an önce tahliye etmelerini istiyorum" dedi.

Sivas'ta Şeyh Şamil Mahallesi Hazma Yerlikaya Caddesi'nde bulunan 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 5 yıldır çözülemeyen kiracı mal sahibi anlaşmazlığı adeta yılan hikayesine dönüştü. 2018 yılında İl Sağlık Müdürlüğü, Veli Uzun'a ait 200 metrekarelik dükkanı Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanmak üzere kiraladı. Bölgede aynı amaçla kullanılacak bir kamu binası inşa edildiği için sözleşme 1 yıllık yapıldı. 1 yıl dolunca binada hizmet veren aile hekimleri binadan çıkmazken, mal sahibi ile sözleşme de yenilemediler. İddiaya göre mal sahibinin tüm ısrarlarına rağmen doktorlar ne binayı terk ettiler ne de sözleşme imzalamaya yanaştılar. Dönemin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kendi sözleşmeleri sona erdiği için sorumluluklarının kalmadığını belirterek, itlafa müdahil olmadı.

Konu Yargıtay'a taşındı

Mal sahibi ve kiracı doktorlar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Uzun, dükkanında bulunan doktorlardan şikayetçi oldu. Yerel mahkeme ve istinaf mahkemesi mal sahibinin aleyhinde karar verince konu Yargıtay'a taşındı. Uzun ailesi doktorların mülklerinde işgalci olduğunu belirtirken, karşı taraf kamu hizmeti yapıldığı şeklinde kendini savundu. Ayrıca ortada bir sözleşme bulunmamasına rağmen doktorlar mal sahibinin hesabına bin 500 TL, 2 bin TL, son olarak ta 4 bin TL gibi düşük oranlarda kira göndermeye devam etti.

"50 bin liralık dükkana 4 bin lira ödüyorlar"

Konuyla ilgili açıklama yapan Veli Uzun, "Sağlık ocağının bulunduğu mülkün sahibiyim. 2018 yılında Sağlık İl Müdürlüğü burayı benden aylık 2 bin 550 TL'ye kiraladılar. Bir yıl geçmesine rağmen kira ödemesi yapmadılar. 6 ay sonra biz yazılı beyanname ile kira ödemesi yapmadıklarını belirttik. Onlar da iki taraflı sözleşmenin iptal edilmesi için tahliye sözleşmesi imzalamamız gerektiğini söylediler, biz de iki taraflı sözleşmeyi imzaladık. İmzadan 6 ay sonra yine bize bir kira ödemesi yapmadılar. Biz de boşaltması için yazılı beyanda bulunduk. Onlar da 'Biz buradaki doktorları çıkaramıyoruz, sizin çıkartmanız gerekiyor' dediler. Mahkeme yoluna gittik. Mahkeme, iki yıl sonrasında tahliye kararı verdi ve tahliye kararına da uymadılar. İstinat mahkemesine gitti, istinattan da bir ay önce tekrar bir karar çıktı. Yeni bir sağlık ocağı olmadığı için buranın devam etmesine ve bizim de başvurumuzun reddine karar verildi. Devlet büyüklerimizden bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum. Ben bunlardan daha kira talebinde bulunmuyorum, bir an önce tahliye etmelerini istiyorum. İlk olarak aylık 2 bin 550 TL olarak başladıkları kirayı bin 500 TL'ye düşürdüler. Şimdi ise 4 bine çıkartmışlar. Buranın bedeli 50 bin TL iken, onlar 4 bin TL ödüyorlar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Aile Sağlığı Merkezi Kiracısı Dükkanı Geri Alamıyor - Son Dakika

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