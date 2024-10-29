Sivas'ta Atatürk İçin Mevlid Okutuldu - Son Dakika
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Sivas'ta Atatürk İçin Mevlid Okutuldu

Sivas\'ta Atatürk İçin Mevlid Okutuldu

Gültekin Çetin, Atatürk ve arkadaşları için Kale Camii'nde ikinci kez Mevlid-i Şerif okuttu.

29.10.2024 18:19
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Sivaslı iş adamı Gültekin Çetin, Atatürk ve silah arkadaşları için bu yıl ikinci kez Mevlid-i Şerif okuttu. Kale camiinde okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı.

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde turizmcilik işiyle uğraşan Gültekin Çetin, yıllardır içinde ukde kalan düşüncesini gerçekleştirmek için bu yıl yeniden kolları sıvadı. Çetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı nedeniyle kent merkezinde bulunan tarihi Kale Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Bu yıl ikinci kez Çetin, tarafından düzenlenen mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk için eller semaya yükseldi, dualar edildi. Programın ardından vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi. Programı düzenleyen Çetin, Atatürk ve silah arkadaşları için okuttuğu mevlit nedeniyle sevinçli ve onurlu olduğunu söyledi.

Geleneksek hale getirmek istiyor

Çetin yaptığı açıklamada, mevlit programını geleneksel hale getirmek istediğini ifade ederek, "Bu dünden bugüne değişmiş bir olay değil. Uzun yıllardır yaklaşık 7 yıldır düşünüyordum. Bunu yapmanın heyecanı içerisindeydim. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdik. Türkiye'de bireysel olarak Atatürk'e ve silah arkadaşlarına mevlit okutmanın heyecanını yaşıyorum. Bu benim için bir onur meselesi. İlkini yapınca ikincisini yapmak daha heyecan verici oldu. Bunu geleneksel hale getirmek için üçüncüsünü de düzenleyeceğim. Nasip olursa üçüncüsünü Erzurum'da yapacağız. Orada olmazsa bile Sivas'ta kesinlikle yapacağım. Benim için Cumhuriyetin kuruluşunun 100 ve 101. yılında bu programı yapmak ayrı bir önemi var" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Atatürk İçin Mevlid Okutuldu - Son Dakika

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