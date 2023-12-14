 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta bir camiye Aykut Kocaman ismi işaretlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta bir camiye Aykut Kocaman ismi işaretlendi

Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'ndeki Akşemsettin Cami'ye Google haritalarda Aykut Kocaman ismi konumlandırıldı. Mahalle sakinleri, caminin asıl adının düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Sivas\'ta bir camiye Aykut Kocaman ismi işaretlendi
14.12.2023 - 10:16,
Abone Ol

Sivas'ta bir camiye işaretlenen Aykut Kocaman ismi görenlerin dikkatini çekti. Mahalle sakinleri, Aykut Kocaman'ı sevdiklerini söylese de bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesinde bulunan Selçuklu Akşemsettin Cami'ye Google haritalarda eski milli futbolcu ve teknik direktör olan 'Aykut Kocaman'ın adının konumlandırılması görenleri hayrete düşürdü. Mahalle sakinleri caminin yıllardır adının Selçuklu Akşemsettin Cami olarak bilindiğini ifade ederken bu yanlışın ise düzeltilmesi gerektiğini belirttiler.

"Kendisini buraya davet ediyoruz"

Cami Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, Aykut Kocaman'ı camiye davet ederek, "Aykut Kocaman'ı da severiz. İsmi de böyle yapılara layık. Haritalara Aykut Kocaman Cami yazmışlar. Güzel isim vermişler. İnşallah o da hayırlar yapıyordur. Fakat bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bazen Akşemsettin Cami'yi bulamıyorlar. Aykut Kocaman ağabeyimizi de buraya bekleriz. Kendisini buraya davet ediyoruz. Görenler şaşıyorlar" dedi.

"İsmi görünce çok şaşırdık"

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Işık, haritalarda Aykut Kocaman ismini görünce şaşırdıklarını söyleyerek, " Camimiz 1996 yılında hizmete açıldı. O günden bu güne de aynı isimle zikrediliyor. Fakat haritalarda Aykut Kocaman Cami yazılınca konum olarak Akşemsettin Cami geçmektedir. Aykut Kocaman ülkemizin yetiştirdiği nadir sporculardan birisi. Kendisini severiz Fakat bizler camimizin kendi ismiyle zikredilmesini arama yapılınca da Akşemsettin Cami olarak görülmesini istiyoruz. İsmi görünce çok şaşırdık. Kurulduğu günden beri Akşemsettin Cami olarak geçiyor. Sivas'ımızda Fatih Mahallemizde bir Akşemsettin Camimiz daha var. Bu karışıklığın düzeltilmesi iyi olur" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aykut Kocaman, Akşemseddin, Sivas, Cami, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta bir camiye Aykut Kocaman ismi işaretlendi - Son Dakika


10:04
Trafik sigortası tavan fiyatlarına aylık yapılacak zam oranı yüzde 5'e yükseltildi Trafik sigortası tavan fiyatlarına aylık yapılacak zam oranı yüzde 5'e yükseltildi
09:56
Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast isim değişikliği talebinden vazgeçti Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast isim değişikliği talebinden vazgeçti
09:44
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
09:02
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı'na sert eleştiri: Kabul edilemez bir yaklaşım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı'na sert eleştiri: Kabul edilemez bir yaklaşım
08:39
İbrahim Çelikkol, Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'ın iltifatı sonrası omzundan öptü İbrahim Çelikkol, Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'ın iltifatı sonrası omzundan öptü
08:34
Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
08:19
49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında

Son Dakika
10:04 Trafik sigortası tavan fiyatlarına aylık yapılacak zam oranı yüzde 5'e yükseltildi
09:56 Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast isim değişikliği talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:31 Gelin Arabası Gibi Süslenen Aracıyla Boşanma Davasına Giden Kadın
09:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
09:02 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı'na sert eleştiri: Kabul edilemez bir yaklaşım
08:39 İbrahim Çelikkol, Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'ın iltifatı sonrası omzundan öptü
08:34 Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
08:19 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında
07:58 Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 10:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta bir camiye Aykut Kocaman ismi işaretlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement