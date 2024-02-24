Sivas'ta bursluluk sınavına rekor katılım - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta bursluluk sınavına rekor katılım

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, Sivas'ta 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği bursluluk sınavında rekor katılım sağladı. Sınavda yaklaşık 800 öğrenci ter dökerken, başarılı olanlara yüzde 100'e varan burs imkanı sunulacak.

24.02.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Sivas'ta bursluluk sınavına rekor katılım

SİVAS - Eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal etkinliklere birçok alanda lider konumda olan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, 4'ncü sınıf öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı düzenledi.

Sivas'ta eğitimin öncüsü konumunda yer alan ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, 4'ncü sınıf öğrencileri için bursluluk sınavı yaptı. İl genelinden yoğun katılımla gerçekleştirilen sınavda yaklaşık 800 öğrenci ter döktü. Öğrencilere yöneltilen 60 soru için 90 dakika süre tanındı. Sınav sonrası başarılı olan öğrencilere yüzde 100'e varan burs imkanı sağlanmış olacak.

"Donanımlı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Sınava ilişkin bilgiler veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz öğrencilere başarılar dileyerek, "Şu an 4'üncü sınıf düzeyinde okuyan öğrencilerimiz yüzde 100'den başlayan eğitim bursu imkanları sağlayacağız. Başarılı öğrencilerimizi bu anlamda ödüllendirmek istiyoruz. İl genelinde bir tek sınıf düzeyinde katılım en yüksek olduğu sınavı gerçekleştiriyoruz. 800 öğrencinin katıldığı 4'ncü sınıf düzeyinde bir bursluluk sınavı yapıyoruz. Sivas halkına teveccühleri için çok teşekkür ediyoruz. Emin ellerde güzel bir eğitim vererek donanımlı bir nesil yetiştirmek için bizler de bu teveccühe layık çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Sivas\'ta bursluluk sınavına rekor katılım
Kaynak: İHA

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