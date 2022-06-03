Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti - Son Dakika
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Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti

03.06.2022 10:30

Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı GerçekleştiSİVAS Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından "Havacılık ve uzay" konulu konferans düzenlendi.

Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti

SİVAS Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından "Havacılık ve uzay" konulu konferans düzenlendi. Konferansta Dr. Öğr. Üyesi Umar Amırı katılım sağlayan öğrencilere havacılık ve uzay hakkında bilgiler vererek, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Konferans Sivas Şemsi Sivas-i il halk kütüphanesinde düzenlendi. Düzenlenen konferansa SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğretim üyeleri ve Sivas ilinde bulunan lise ve ortaokul öğrencileri katıldı. Konferansta Dr. Öğr. Üyesi Umar Amırı, uzay ve havacılık hakkında bilgiler verdi. Konferansın sonunda öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Amırı' ye sorularını yöneltti. Konferansın ardından SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul açıklamalarda bulundu.

Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti
Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti
Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti
Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti - Son Dakika

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