Sivas'ta Haziran'da 783 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre Sivas'ta haziranda 783 konut satıldı. 783 konutun 330'unu ilk el satış, 453'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta haziran ayında satılan iş yeri sayısı da 76 olarak gerçekleşti. Bunun 22'sini ilk el satış, 54'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. - SİVAS