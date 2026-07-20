Sivas'ta Haziran'da 783 Konut Satıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Haziran'da 783 Konut Satıldı

20.07.2026 10:27
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TÜİK verilerine göre Sivas'ta bu ay 783 konut ve 76 iş yeri satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre Sivas'ta haziranda 783 konut satıldı. 783 konutun 330'unu ilk el satış, 453'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta haziran ayında satılan iş yeri sayısı da 76 olarak gerçekleşti. Bunun 22'sini ilk el satış, 54'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Haziran'da 783 Konut Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Haziran'da 783 Konut Satıldı - Son Dakika
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