Sivas'ta Hijyenik Kuaför Geleneği - Son Dakika
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Sivas'ta Hijyenik Kuaför Geleneği

Sivas\'ta Hijyenik Kuaför Geleneği
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Sivas'taki bir berber, her müşteriye özel havlularla sağlık ve hijyen konusunda örnek teşkil ediyor.

Sivas'ta faaliyet gösteren bir berberde sürdürülen gelenek görenlerden takdir topluyor. Her müşteriye ayrı kullanılan havlular hem hijyen hem de sağlık açısından müşterileri korumayı amaçlıyor.

Sivas merkezde hizmet veren erkek kuaföründe örneğine az rastlanan bir gelenek 25 yıldır sürdürülmeye devam ediyor. Yaklaşık 400 vatandaşa hizmet veren iş yerinde kullanılan havluların her müşteriye özel olması dikkat çekiyor. Temizlenerek paketlenen havlular vatandaş berbere geldiğinde kullanıldıktan sonra tekrar temizlenerek muhafaza ediliyor. Aynı zamanda talep eden müşterilere özel tıraş ekipmanı da kullanılıyor. Sağlık ve hijyen konusunda vatandaşların korunmasını amaçlayan gelenek örnek teşkil ediyor.

"Kuaför dendiği zaman temizlik ve hijyen öne çıkar"

Temizlik ve hijyene dikkat ettiklerini söyleyen kuaför Ahmet Meşe, "Bu havlular bizim 25 yıldır kullandığımız havlular. Kişiye özel burada herkesin kendi havlusu mevcut. Özellikle berber dükkanı herkesin ortak kullanım alanı olduğu için bu şekilde bir planlama yaptık. Bunu uzun süredir yapıyoruz herkesin de ilgisini çekiyor. Hijyen bizim için önemli. Kuaför dendiği zaman temizlik ve hijyen öne çıkar. Yıkamasını biz de yapıyoruz müşterimiz kendisi de yapabiliyor. Sadece havlu da değil kişinin usturası, makinesi, makası, tarağı, şampuanı hepsi kişiye özel mevcut durumda. Özellikle covid sonrasında daha da yaygınlaşmaya başladı. Şu anda 400'e yakın kişiye özel havlumuz var. En başta biz hijyene önem veriyoruz. Saç ve tırnaktan mantar gibi bulaşıcı hastalıklar bulaşabiliyor. O yüzden bu şekilde kişiye özel havlu olması gerekiyor. müşterimiz buraya geldikleri zaman gönül rahatlığıyla havluları kullanabiliyoruz. Paketin üstünde de havlunun üstünde de isim yazıyor o yüzden karışma ihtimali bulunmuyor" dedi.

Kaynak: İHA

Kuaför, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Hijyenik Kuaför Geleneği - Son Dakika

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