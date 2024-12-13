Sivas'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Başlıyor - Son Dakika
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Sivas'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Başlıyor

Sivas\'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Başlıyor

Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteğinin 20 Ocak 2025'ten itibaren Gülkartlara yükleneceğini duyurdu. İlk ödemeler ocak ayında yapılacak ve toplamda 4 bin 275 aile yardım alacak.

13.12.2024 16:07  Güncelleme: 16:10
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Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteğinin 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren Gülkartlara yükleneceğini açıkladı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatıyla kent merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakit yakacak desteği sağlanacak. Kasım ayında başvuru süreci tamamlanan yardım kampanyası kapsamında ilk ödemeler ocak ayında yapılacak. Bin 200'er TL olarak üç taksitte gerçekleştirilecek yardımlar, ihtiyaçlı ailelerin Gülkart hesaplarına yatırılacak.

Belediye Başkanı Uzun, 7 bin 75 kişinin başvuru yaptığı kampanyada 4 bin 275 kişinin yardım almaya uygun görüldüğünü söyledi.

"İsteyenler bu yardımları nakit olarak çekebilecek"

Ödemelerin ocak, şubat ve mart aylarını kapsadığını hatırlatan Başkan Uzun, "İhtiyaç sahibi ailelerimize kış ayları boyunca yakacak desteği yapacağımızın sözünü vermiştik. 18 Kasım tarihi itibarıyla arkadaşlarımız başvuruları aldılar. Ocak ayının ilk haftası itibarıyla vatandaşlarımıza Gülkartlarımızı dağıtmaya başlayacağız. 20 Ocak'tan sonra ise yakacak desteklerimiz Gülkartlara yatmış olacak. İsteyenler bu yardımları nakit olarak çekebilecek. İsteyenler ise şehrimizdeki yakacak satan esnaflarımızdan gidip bu kartlarla alışverişlerini yapabilecekler. Ekip arkadaşlarıma yapmış oldukları titiz çalışma için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizlerden destek alacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Başlıyor - Son Dakika

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