Sivas\'ta Jandarma Teşkilatı\'nın 186. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Sivas'ta Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kurulan stantlarda personelin kullandığı ekipmanlar, araçlar ve yardımcı dostları sergilendi.

Sivas'ta Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tarihi kent meydanına kurulan stantlarda personelin kullandığı ekipmanlar, araçlar ve arama kurtarma köpekleri vatandaşlarla buluşturuldu. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için görev yapan Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın katıldı. Stantları ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar kullanılan ekipmanlar hakkında da personellerden bilgiler aldılar. Kamuflajlı jandarma personelleri ile hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar, Jandarma arama kurtarma köpeklerine de yoğun ilgi gösterdiler. - SİVAS