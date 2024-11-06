Sivas'ta Kalp Şeklinde Bebek Mezarlığı - Son Dakika
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Sivas'ta Kalp Şeklinde Bebek Mezarlığı

Sivas\'ta Kalp Şeklinde Bebek Mezarlığı

Sivas'taki bebek mezarlığında tüm taşlar aynı ve 'kimsesiz-bebek' yazılı, ziyaretçilere hüzün veriyor.

06.11.2024 10:54
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Sivas'ta dikkat çeken bebek mezarlığı, tüm mezar taşları aynı olduğu gibi bir çok taşta yazan isimlerde aynı "Kimsesiz-bebek"

Sivas kent merkezinde yer alan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bir bölüm var ki görenlerin ilgisini çekiyor. Tüm mezar taşları kalp şekilde yapılan bebek mezarlığının taşları kadar taşların üzerinde yazan isimlerde dikkat çekiyor. Sivas'ta ki ilginç mezarlık dikkat çektiği kadar görenlerin yüreğini de burkuyor. Mezarda doğar doğmaz, ismi konulmadan gömülen bebeklerin isim hanesine 'bebek' yazılıyor. Kimsesiz ve kimliği bilinmeyen beklerin mezar taşlarına ise sadece 'kimsesiz' yazıyor.

Mezarlık ziyaretinde bulunan Suat Karakuş, toprağın bebeklere göre olmadığını ifade ederek, "Hüzünlü bir durum. Keşke bebekler bu yaşlarda yaşayabilseler. Keşke büyüseler, keşke olgunluk çağına erişseler daha güzel olurdu. Hayatın tadına varsalardı. Yoksa toprak bebeklerimize göre değil. Yaşasalar daha güzel olurdu. Mezar taşlarını ilk defa görüyorum. Farklı bir çalışma olmuş. Mezar taşları kalp şeklinde yapılmış. Güzel bir çalışma olmuş" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Kalp Şeklinde Bebek Mezarlığı - Son Dakika

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