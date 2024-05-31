Sivas'ta Kaybolan Kedi İçin Ödül Verilecek - Son Dakika
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Sivas'ta Kaybolan Kedi İçin Ödül Verilecek

Sivas\'ta Kaybolan Kedi İçin Ödül Verilecek

Sivas'ta 4 senedir baktığı 'Mutlu' adlı kedisi kaybolan Zeliha Tuna, kedisini bulana ödül vadetti. Tuna, kedisinden bir haftadır haber alamadığını ve büyük üzüntü yaşadığını belirterek, kediyi bulana 3 bin lira ödül vereceğini ifade etti. Kedinin bulunması için el ilanları bastırıldı ve çevrede arama çalışmaları sürdürülüyor.

31.05.2024 11:07
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Sivas'ta 4 senedir baktığı 'Mutlu' adlı kedisi kaybolan Zeliha Tuna, kedisini bulana ödül vadetti.

Mevlana Mahallesi Buhara Sokak'ta yaşayan Zeliha Tuna, yaklaşık 4 yıl önce sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplendi. Tuna, 'Mutlu' adını verdiği kediye 4 yıl adeta çocuğu gibi baktı. 'Mutlu' ortadan kaybolurken, Tuna her yerde aramasına rağmen kedisini bir türlü bulamadı. Kedisinden bir haftadır haber alamadığını ve büyük üzüntü yaşadığını belirten Tuna, kedisi 'Mutlu'yu bulana 3 bin lira ödül vereceğini ifade etti.

"Mutlu çok masumdu"

Kedisi Mutlu'yu 4 buçuk yıl önce arabanın altında 2 aylıkken bulduklarını ifade eden Tuna, "Daha çok küçüktü, etrafında köpekler vardı ve çok ağlıyordu. Kızımla oğlum arabanın altından çıkarmaya çalıştılar. Bir buçuk iki saat kadar uğratışlar, apartmandan da yardım edenler oldu. Hep birlikte uğraştılar çıkardık. Mutlu sonrasında bizimle birlikte oldu. Şimdi 4 buçuk yaşında, bebekliğinden itibaren bizimleydi. Çok sakin, çok uysal bir kedidir. Hiç dışarı çıkmaz, balkona çıktığında bile hava rüzgarlı olduğu zaman korkar içeri kaçar. Sinekten korkar, arıdan korkar, her şeyden korkan bir hayvandır. Aldığımız zaman çok küçüktü. Çok cana yakın, çok uysal. Bütün sokak hayvanlarını, kedileri, köpekleri çok seviyoruz ama Mutlu çok çok masumdu" dedi.

Kedisi Mutlu'yu bulana 3 bin TL ödül vereceğini belirten Tuna, "Şu an 3 bin diyorum ama bulunduğu zamanki mutluluğumuzla 5 bin, 10 bin hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Her yerde arıyoruz. El ilanları bastırdık, çevrede her yere dağıttık, her yere yapıştırdık. Sağ olsunlar çok duyarlı insanlar var. Sabah akşam Mutlu'ya benzettikleri hayvanların fotoğraflarını atıyorlar. Ama maalesef 6 gündür hiçbir şekilde bulamadık. Ama vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Ondan vazgeçememem, çok seviyorum. Aramaktan vazgeçmeyeceğim. İnşallah birisi almıştır. Cins bir kedi değil ama çok güzel bir kedi, birisi evine almışta olabilir. Eğer bizi de görüyorsa, o benim evladım gibi çocuklarım için de kardeş gibilerdi. Çocuklarım da 6 gündür hepimiz perişan olduk. Sadece bizim aile değil, hem binadakiler, hem akrabalar, bütün tanıdık eş dost herkes arıyor şu an. Herkes arıyor, herkes çok yardımcı oldu. Eğer birisi bulduysa rica ediyorum bizi kavuştursun birbirimize" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Kaybolan Kedi İçin Ödül Verilecek - Son Dakika

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