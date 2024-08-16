Sivas'ta Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklara eğlence düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklara eğlence düzenlendi

Sivas\'ta Kur\'an-ı Kerim okuyan çocuklara eğlence düzenlendi

Sivas'ta Mevlana Mahallesi'nde camilerin yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara eğlence düzenlendi. Mahalle muhtarı tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

16.08.2024 16:51
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Sivas'ta bir mahalle muhtarı, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen çocuklara eğlence düzenleyerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Sivas'ta Mevlana Mahallesi'nde camilerin yaz Kur'an kursunda eğitim gören 200'e yakın çocuk Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bu duruma kayıtsız kalmayan Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, hayırseverlerin de desteğiyle mahalle ortasında çocuklar için eğlence düzenledi. Düzenlenen etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler veren muhtar, mahalle sakinlerinden takdir topladı.

Düzenlenen törende konuşan Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, "Çocukluğumda bana büyüyünce ne olacaksın dediklerinde hayırsever iş insanı olmak istediğimi söylerdim. Hayalim hep buydu. Bugün o konuma gelemesem de amacım insanların gönlüne dokunabilmek. Bugün muhtarlık görevimde insanların gönlüne dokunabilmenin hizmet yapabilmenin ve çocukların heyecanlarına ortak olmanın gururu ve onurunu yaşıyorum" dedi.

İlk defa böyle bir muhtar gördüklerini ifade eden mahalle sakinleri muhtara teşekkür ederek etkinliğin devamını diledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklara eğlence düzenlendi - Son Dakika

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