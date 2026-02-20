Sivas\'ta Kur\'an Tilaveti Ramazan Boyunca Sürecek

Sivas İl Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus'un türbesinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirecek.

Şifahiye Medresesi'nde bulunan türbede din görevlileri her gün bir cüz okuyarak Sultan I. İzzeddin Keykavus'un ruhuna ithaf edecek ve Ramazan ayı sonunda da okunan hatmin duası yapılacak.

Tarihi ve manevi bir atmosferde Ramazan ayı boyunca sürecek Kur'an-ı Kerim tilavetini ziyaretçilerde dinleyebilecek. - SİVAS