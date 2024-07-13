Sivas'ta Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı

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Sivas'ta düştüğü menfezde mahsur kalan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Sivas'ta Sıcak Çermik mevkiinde meydana gelen olayda otlayan bir inek üzeri açık bırakılan menfeze düştü. Sahibi ve çevredekiler ineği düştüğü yerden çıkartamayınca 112'den yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İnek düzenlenen kurtarma operasyonunda vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. - SİVAS