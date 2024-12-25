Sivas'ta Meyveler Samanla Saklanıyor - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta Meyveler Samanla Saklanıyor

Sivas\'ta Meyveler Samanla Saklanıyor

Sivas'ta, meyveler samanla korunarak uzun süre taze kalıyor. Eski yöntemlerle meyve saklama dikkat çekiyor.

25.12.2024 11:08
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Sivas'ta derin dondurucu yerine samanlıkta tutulan meyveler bozulmadan uzun süre muhafaza ediliyor.

Koyulhisar ilçesi Gölcük köyü halkı, kış mevsiminde meyvelerin tazeliğini korumak için eski ve doğal saklama yöntemlerini tercih ediyor. Kentte önemli bir yer tutan samanda elma saklama yöntemi, özellikle derin dondurucuların yaygın olmadığı dönemlerden bu yana kullanılıyor. Saman, elmaların etrafında bir yalıtım tabakası oluşturarak ani sıcaklık değişimlerinden koruyor. Böylece elmalar, bozulmadan uzun süre muhafaza edilebiliyor.

"Taze kalması için samana gömüyoruz"

Köy halkından Fatma Genç, meyvelerin taze kalması için samanlarda saklandığını vurgulayarak, "Biz elmalarımızı bahar ayına kadar taze kalması için samana gömüyoruz. Saman elmalarımızın aylarca bozulmamasını ve tazeliğini korumasını sağlıyor. Samanlar bir nevi soğuk hava deposu işlevi sağlıyor. Bahar aylarında meyvelerimizi samanın içerisinden çıkartıp taze taze tüketiyoruz. Organik meyvelerimizi bahara kadar doğal saklama yöntemiyle muhafaza edebiliyoruz. Özellikle hayvancılıkla uğraşan insanlar samanlarını bu şekilde de değerlendirebiliyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Meyveler Samanla Saklanıyor - Son Dakika

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