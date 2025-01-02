Sivas'ta Regaip Kandili'nde Salep İkramı - Son Dakika
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Sivas'ta Regaip Kandili'nde Salep İkramı

Sivas\'ta Regaip Kandili\'nde Salep İkramı

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Regaip Kandili'nde Ulu Camii bahçesinde vatandaşlara salep dağıttı.

02.01.2025 19:36
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Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Regaip Kandili nedeniyle tarihi Ulu Camii bahçesinde vatandaşlara salep ikram etti.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 3 ayların gelişini müjdeleyen Regaip Kandili sebebiyle vatandaşlara salep ikramında bulundu. Kentin en eski camilerinden Sivas Ulu Camii bahçesinde dağıtılan salebe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Akşam namazı sonrası başlayan ikramlar, yatsı namazına kadar devam etti.

Sivas'ın yanı sıra Yozgat'ta da salep dağıtıldığını ifade eden Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Vakıflar; bundan sonra bütün dini ve milli günlerimizde bu şekilde etkinlikler yapmaya devam edecek. 3 ayların başlangıcını birlikte paylaşmak, bu manevi hazzı birlikte yaşamak adına Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak salep ikram etmeyi uygun gördük. Kış aylarında en güzeli saleptir. Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlarımıza salep dağıtıyoruz. Yozgat Çapanoğlu Camimizde de salep dağıtıyoruz. Güzel değerler paylaşıldıkça artar. Kandiller; trafik levhalarına benzer, bazen size yön verir. Duracağınız yeri söyler, gitmeyeceğiniz yeri ve nereye gideceğinizi söyler. İnsanın kendini düşünmesini, idrak etmesini ve bu manevi havayı teneffüs etmesini sağlar. Temennim odur ki bu kandiller bize güzel yol işaretleri olsun ve güzel işler yapmamıza vesile olsun. Herkesin Regaip Kandilini tebrik ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Regaip Kandili'nde Salep İkramı - Son Dakika

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