Sivas'ta Sanayi Çarşısında Yangın

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Sanayi çarşısında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

SİVAS - Sivas'ta Sanayi çarşısı içerisindeki bir işyerinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Küçük çaplı çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata sanayi içerisinde bulunan bir işyerinin çatısında meydana geldi. İşyerinin çatısından yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Duman kısa sürede yayılırken olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.