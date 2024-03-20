Sivas\'ta Satın Alınan Sıfır Kilometre Mercedes Minibüs Arızalandı

Sivas'ta yaşayan Gazi Doğan'ın satın aldığı sıfır kilometre Mercedes minibüs, 4 gün sonra arızalandı. 5 kez servise giden ancak çözüm bulunamayınca mağdur olduğunu belirten vatandaş, sorunun çözülmesini istiyor.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Gazi Doğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında Mercedes'in Kayseri şubesinden 2 milyon 350 bin TL'ye minibüs satın aldı. İddiaya göre teslim aldıktan 4 gün sonra aracın direksiyon arızası verdiğini gören Doğan, Kayseri şubesi ile iletişime geçerek aracı servise götürdü. Servis yetkilileri araçta herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Minibüsün Şarkışla'ya döndükten bir gün sonra aynı hatayı verdiğini gören Doğan, bu kez de Sivas'ta yetkili servis ile görüştü. Sivas'ta da iki kez yapılan incelemede soruna çözüm bulunamadı. Aracı 5 kez servise götüren Doğan, yapılan kontroller esnasında aracının otomatik kapısı ve kaloriferinin de bozulduğunu söyledi.
Sıfır araç 4 gün sonra arıza verdi
Minibüsü 22 Aralık 2023'te Kayseri'den aldığını ifade eden Gazi Doğan, "Bayiden sıfır Mercedes Sprinter minibüs aldım. Araç 4 gün sonra arıza kodu verdi, direksiyonu kilitlemeye başladı. Aracı Kayseri bayisine götürdüm ve baktılar. 'Araçta bir şey yok' dediler. Sadece servisteki kişi araç ile bir süre dolandı. Bilgisayara bağlamadan 'Bir şey yok' dedi ve aracı geri bana teslim etti. Bir gün sonra tekrar arıza kodu verdi ve direksiyonu yine kilitledi. Bu sefer de Sivas bayisini aradım, aracımı getirmemi istediler. Aracı getirdikten sonra aracın kodunu kontrol ettiler. Aracı tekrar bana teslim ettiler. Teslim aldıktan bir hafta sonra araç yine arızaya düştü, direksiyonu kilitledi. Sivas bayisine telefon açtım, aracı tekrar getirmemi istediler. Tekrar getirdiğimde aracın direksiyon kutusunun değişeceğini söylediler. Araç 2 gün yattı, direksiyon kutusunu değiştirdiler. Aracı geri bana teslim ettiler. Bir hafta sonra yine aynı arıza kodunu verdi" dedi.
"Beni 3 aydır mağdur ediyorlar"
Aracını defalarca servise götürdüğünü ifade eden Doğan, "Tekrar getirdikten sonra aracın tesisatını kontrol ettiler. Tesisatı kontrol ederken sürgülü kapı ile arka taraftaki kaloriferi bozmuşlar. Gittikten bir hafta sonra tekrar aynı arızayı verdi. Aracı getirdikten sonra merkez ile yazıştıklarını ve kontağın değişeceğini söylediler. Aracın 25 gün bayide duracağını söylediler. 16 gün boyunca araç bayide kaldı. Bana telefon açtılar ve aracı almamı söylediler. 'Kontağı değiştirdiniz mi?' diye sorduğumda değiştirmediklerini, yazılımını kontrol ettiklerini söylediler. Ben de şu an aracı aldım götüreceğim. Aracın arızası çözülmedi. Ben 2 milyon 350 bin TL'ye aldım, çok mağdurum. Şimdi de ilgilenmiyorlar. Arabamı ya değiştirin ya da yapın verin diyorum. Ne arızasını yapıyorlar ne de aracı değiştiriyorlar. Beni 3 aydır mağdur ediyorlar" şeklinde konuştu. - SİVAS
Son Dakika › Yerel › Sivas'ta Satın Alınan Sıfır Kilometre Mercedes Minibüs Arızalandı - Son Dakika
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