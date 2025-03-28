Sivas\'ta Seyyar Satıcının Eylemi Ortaya Çıkardı: Dükkanı Varmış

Sivas'ta el arabasındaki marulları zabıta noktasına atarak, "Biz evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz ama belediye buna izin vermiyor" diye bağırarak eylem yapan seyyar satıcının sebze hali içerisinde dükkanı olduğu ortaya çıktı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde bir seyyar satıcının el arabasındaki marulları zabıta noktasına fırlatarak "İşte biz evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz ama belediye buna izin vermiyor" şeklinde bağırması sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, bugün konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şahsın babasıyla birlikte sebze halinde dükkanı bulunduğunu belirterek, yaşanan olayı provokatif bir eylem olarak nitelendirdi. Başkan Uzun, "Sivas perakende sebze halinde babasıyla birlikte esnaflık yapan sözde seyyar satıcı bir şahıs, satamadıkları marulları sebze halinin yan tarafındaki zabıta noktasının önüne atarak bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme baktığımızda birincisi bu arkadaşımızın aslında babasıyla birlikte perakende sebze hali içerisinde bir işletmesinin olduğunu görüyoruz" dedi.

"Tüm teklifleri reddettiler"

Seyyar satıcılara iş teklifi yaptıklarını söyleyen Başkan Uzun, "Bizler onlara yeriniz yoksa pazardan yer verelim dedik, cevaben 'Tezgahımız yok' dediler. Tezgahı biz yaptıralım dedik, 'Aracımız yok, pazara mal götüremeyiz' dediler. Pazarcılar Odası Başkanımız ile görüşürüz, onlar ulaşımı nasıl sağlıyorlarsa Toptan Sebze Hali'nden aynı şekilde ulaşımı sağlarız dedik, ona da yaklaşmadılar. Bu şehirde on binlerce insan asgari ücretle geçimini sağlıyor, gelin size Organize Sanayi Bölgesi'nde iş imkanı sağlayalım dedik. Ona da girmediler. Hiçbir teklifimizi kabul etmiyorlar. Tam bayram öncesi insanların maneviyatın en yüksek olduğu bir dönemde ortaya çıkıp 'İşte biz evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz ama belediye buna izin vermiyor' diyorlar. Peki, siz evinize ekmek götürmek istiyorsunuz da Perakende Sebze Hali'ndeki 146 esnaf kardeşimiz evine ekmek götürmüyor mu? Kira ödüyor, SGK ödüyor, muhasebeci ücreti ödüyor, reklam geliri ödüyor, stopaj ödüyor, elektrik, doğalgaz, su faturalarını ödüyor. Bunların hepsi devletimize yatırım olarak geliyor. Bakın bizler devletten gelen vergilerle hizmet ediyoruz. Emekli maaşları buradan gelen vergilerle sağlanıyor. Devletin işleyişi hep bu şekilde gerçekleşiyor. O zaman vergisini veren, SGK pirimi ödeyen, devletine katkı sunan vatandaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bakın bu haktır. Mübarek bir ayın içerisindeyiz, bu aynı zamanda evine ekmek götüren benim esnaf kardeşimin hakkına girmektir" diye konuştu.

"Kaldırım işgaline izin vermeyeceğiz"

Kaldırım işgaline de değinen Başkan Uzun, "Bayramdan sonra kesin kararımızı verdik, kaldırım işgallerine karşı mücadeleye başladık. Geldiğimiz günden itibaren tahsil ettiğimiz ceza tutarı 1,5 milyon lira. Bayramdan sonraki süreçte daha da artacak. Esnaf kardeşlerimize şunu ifade ediyorum; artık şu kaldırım işgalini bırakın. Seyyar satıcı arkadaşlara diyorum artık bu gayriresmi satışları bırakın. Şehrin en işlek yerlerinde satış yapmayın, biz kenar mahallelerde sizin satış yapmanıza bir şey demiyoruz ama şehrin en canlı yerinde, araç ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerde satış yapmanıza kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Engelli kardeşlerimiz kaldırımlardan gidemiyor. Zabıta Müdürümüz burada, kendilerine özellikle söylüyorum, artık bu şehirde düzen getirmek istiyoruz, kural getirmek istiyoruz. Herkesin düzene ve kurala uymasını da özellikle rica ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim sizlerden de özellikle bu konuda destek talep ediyorum. Kesinlikle algılarla bu şehri yönetmeye müsaade etmeyelim. Şimdiye kadar 1.5 milyonluk ceza kestik, gerekirse 10 milyon, 15 milyonluk ceza keseriz. Bundan sonra yeter artık, dışarıdan gelen misafirler ve turistler açısından hoş bir görüntü olmuyor, engelli kardeşlerimiz kaldırımda yürüyemiyor, yaşlı insanlar kaldırımlarda yürüyemiyor. Kaldırımlar yayaların, kaldırımlar esnafın değil. Yollar araçların ve halkın, buralar esnafa ait değil. Bu konularda da özellikle tüm esnaf kardeşlerimizden de destek talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS