Sivas'ta son çeyrekte 294 binaya yapı ruhsatı - Son Dakika
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Sivas'ta son çeyrekte 294 binaya yapı ruhsatı

24.02.2022 17:27
Sivas'ta son çeyrekte 294 binaya yapı ruhsatı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının Ekim-Aralık aylarına ilişkin 'Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının Ekim- Aralık aylarına ilişkin 'Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta 2021'in son çeyreğinde belediyeler tarafından 294 binaya yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen 294 binanın bulunduğu daire sayısı ise 2 bin 74 olarak kayıtlara geçti.

2021'in son çeyreğinde Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 532 bin 121 metrekare olarak açıklandı. Bunun 290 bin 257 metrekaresini konut kullanım alanı, 116 bin 376 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 125 bin 488 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre 2021'in son çeyreğinde Sivas'ta toplam bin 691 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi. Kentte yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüzölçümü 346 bin 949 metrekare iken bunun 236 bin 258 metrekaresini konut kullanım alanı, 32 bin 32 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 78 bin 659 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti. - SİVAS

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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Sivas, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta son çeyrekte 294 binaya yapı ruhsatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta son çeyrekte 294 binaya yapı ruhsatı - Son Dakika
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