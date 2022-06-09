Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor - Son Dakika
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Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor

09.06.2022 19:43

Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanak yağışlar birçok cadde ve sokakta alt yapı sorununa yol açarken Sivas Belediyesi'ne bağlı ekipler hasar tespiti yaparak su baskınlarının yaşandığı yerlerde çalışma başlattı.

Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor

SİVAS - Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanak yağışlar birçok cadde ve sokakta alt yapı sorununa yol açarken Sivas Belediyesi'ne bağlı ekipler hasar tespiti yaparak su baskınlarının yaşandığı yerlerde çalışma başlattı. Sivas'ı son günlerde etkisi altına alan sağanak yağışlar şehrin bazı bölgelerinde arızaların yaşanmasına neden oldu. Belediye ekipleri altyapıda tıkanan yerler ve yollarda oluşan bozulmaları gidermek için hummalı bir çalışma başlattı.

İlgili ekipler sahada

Gece saatlerinden itibaren şehir genelinde çalışmalara başlayan Sivas Belediyesi'ne bağlı SİBESKİ, Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hasar tespitinin ardından yer yer oluşan tıkanıklıkların giderilerek su baskınlarının tahliye edilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

Meteoroloji uyardı: "Yağışlar devam edecek"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi ön görüldüğünden vatandaşların; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor
Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor
Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor
Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta su baskınında oluşan arızalar gideriliyor - Son Dakika

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