Bu cami yatsı namazlarında dolup taşıyor

Sivas'ta sevilen cami imam hatibinin uygulamaya koyduğu 'tövbe istiğfar buluşmaları' ile son 10 haftadır her perşembe gecesi yatsı namazında cami dolup taşıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesi Yaslıcatepe Mahallesi'nde bulunan Hayranibaba Camisi'nde başlayan gelenek cami cemaatinin artmasına, adeta her Perşembe gecesi yatsı namazında caminin dolup taşmasını sağladı. Caminin sevinen 20 yıllık imam hatibi Ahmet Merdan, 10 hafta önce cami cemaatini arttırmak, cemaat ile sohbet imkanı oluşturmak için 'tövbe istiğfar buluşmaları' olarak isimlendirilen bir uygulamaya imza attı. Her perşembe akşamı Yatsı namazında camide toplanan mahalle sakinleri namazı kıldıktan sonra, işledikleri günahlar için tövbe ediyor. Ayet ve hadisler okunarak dini hususlarda sohbet ediliyor. Ardından ise toplu olarak yemek yeniyor. Tövbe istiğfar buluşmalarına sadece mahalle sakinleri değil diğer ilçe halkı ve ilçe protokolü de katılıyor.

Cami doldu

Hayrani Baba Camii imam hatibi Ahmet Merdan, "Biz de camimizin cemaatini çoğaltabilmek için elimizden geldiği kadar çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle perşembe günleri, cuma gecesi münasebetiyle camimizde 'Tövbe ve İstiğfar Buluşmaları' adı altında bir program düzenlemeye başladık. Allah'a hamdolsun, programımız 10 haftadır aralıksız devam ediyor. 10 haftadır camimiz dolu oluyor. Gürün halkı programlarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Rabbim bu güzelliklere vesile olan tüm kardeşlerimizden razı olsun. Saf tutarak katılan kardeşlerimizden de, ikramlarda bulunarak destek veren hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Programlarımızda yatsı namazından önce Yasin-i Şerif okuyarak dua ediyor ve sevabını geçmişlerimize hediye ediyoruz. Ardından kısa bir sohbet gerçekleştiriyor, bir ayet ve iki hadis-i şerif okuyarak kardeşlerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tövbe ve istiğfarın ardından yatsı namazını cemaatle eda ediyor, sonrasında ise cami bahçesinde ikramlarda bulunuyoruz" dedi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Ahmet Hocamıza bugün hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Zira kimliğiyle, kişiliğiyle, duruşuyla, bu camiye yaptığı hizmetlerle, insanların kafasındaki olması gereken imam profiline en uygun hocamız Ahmet Hoca. Şimdi bu profilde yürüyen, burada görevli hocalarımızın bütün imkanlarına rağmen, cami hizmetleriyle, düzeniyle, vaazlarıyla, insanlara dokunuşuyla hakikaten çok müstesna bir yeri var Ahmet Hoca'nın bu Hayran Baba'da. Bu sadece benim görüşüm değil, tüm hemşerilerimizin görüşü. Hocamız uzun yıllardır hemşerilerimizi davet ederek yatsı namazında Hayran Baba'da birlikte saf tutmaya davet ediyor. Hemşerilerimizin organizasyonuyla birlikte camide aynı safta birlik ve beraber oluyorlar. Camide kılınan namazın yirmi yedi kat daha fazla sevap olduğunu bilen hemşerilerimiz koşarak bu camiye geliyorlar"