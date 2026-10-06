Sivas'ta Yiğido Dede projesiyle öğrenciler masal dinledi, geleneksel oyunlar oynadı - Son Dakika
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Sivas'ta Yiğido Dede projesiyle öğrenciler masal dinledi, geleneksel oyunlar oynadı

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Sivas\'ta Yiğido Dede projesiyle öğrenciler masal dinledi, geleneksel oyunlar oynadı
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Sivas'ta PRODES desteğiyle yürütülen 'Yiğido Dedeyle Eskimeyen Oyunlar' projesi Demir Çelik İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Yiğido Dede Selman Devecioğlu masallarla değerleri aktardı, öğrenciler geleneksel oyunlar oynadı; Yeşilay teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.

Sivas'ta İçişleri Bakanlığı PRODES kapsamında desteklenen ve Kalpten Olsun Derneği tarafından yürütülen "Yiğido Dedeyle Eskimeyen Oyunlar" Projesi kapsamında öğrenciler geleneksel oyunlar ve masallarla buluştu.

Projenin bu kez durağı Merkez Demir Çelik İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Yiğido Dede Selman Devecioğlu, çocuklara masallar anlatarak arkadaşlık, paylaşma, dayanışma ve iyilik gibi değerleri aktardı.

Masalların ardından öğrenciler okul bahçesinde geleneksel oyunlar oynadı. Program kapsamında ayrıca Yeşilay tarafından teknoloji bağımlılığına ilişkin bilgilendirme yapılarak çocuklara teknolojinin bilinçli kullanılması ve ekran süresinin dengelenmesi konusunda bilgiler verildi.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Gezici Kütüphanesi de öğrencilerle buluşurken, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri çocuklarla birlikte çeşitli geleneksel oyunlar oynadı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDemir ÇelikKültürEğitimSivasYerelSon Dakika

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