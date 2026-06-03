Sivas\'ta hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında "Yıl Sonu Yaygın Eğitim Kursları Sergisi" açıldı.

Sergide; ahşap yakma tekniği, ebru, tel kırma, iğne oyası, dantel anglez, firkete oyası, tığ oyası, hesap işi, jel mum yapımı, keçe aksesuarları, mis sabunu üretimi, ev tekstili ürünleri, nevresim ve yatak örtüsü dikimi, şiş örgü çanta yapımı, sanayi makineciliği, hüsn-i hat, sulu boya ve yağlı boya gibi çok sayıda alanda hazırlanan çalışmalar yer aldı. Kurs faaliyetlerinin Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü başta olmak üzere okullar, Sivas Belediyesi Kültür Merkezleri, Sivas Valiliği Esentepe Hanımlar Evi, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar bünyesinde gerçekleştirilrdi.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek, "Bugün burada yalnızca bir serginin açılışını gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda azmin, emeğin, üretmenin ve öğrenmenin yaşı olmadığını ortaya koyan çok kıymetli bir birikime hep birlikte şahitlik ediyoruz. Günümüz dünyasında bilgi hızla değişmekte, meslekler dönüşmekte ve bireylerden hayatın her alanında kendilerini sürekli geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede eğitim, yalnızca okul sıralarında başlayan ve belirli bir yaşta tamamlanan bir süreç değil; insan ömrünün tamamına yayılan kesintisiz bir gelişim yolculuğudur." dedi.

Halk Eğitim Merkezlerinin önemine vurgu yapan Vali Şimşek, "Bu anlayışın en önemli ve en güçlü temsilcilerindendir. Vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sunan bu kurumlarımız; mesleki gelişime katkı sağlamakta, kültürel değerlerimizi yaşatmakta, sosyal dayanışmayı güçlendirmekte ve üretim kültürünü yaygınlaştırmaktadır. Bu kapsamda Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaygın eğitim faaliyetleri çerçevesinde çok sayıda kurs açılmış; kursiyerlerimizin yıl boyunca emek vererek hazırladığı eserler bugün burada sergilenme imkanı bulmuştur. Ahşap yakma tekniğinden ebru sanatına, ev tekstili ürünlerinden dekoratif ahşap süslemelere kadar çok geniş bir yelpazede ortaya konulan bu çalışmalar, aslında büyük bir emeğin ve sabrın ürünüdür." şeklinde konuştu.

Sergilenen her bir eserin; sabrın, gayretin, disiplinin ve emeğin somut bir örneği olduğunu söyleyen Vali Şimşek, "Kursiyerlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar, öğrenme isteğinin ve üretkenliğin toplumumuzda ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu göstermektedir. Özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin ve her yaştan vatandaşımızın bu kurslara gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece memnun etmektedir. Çünkü öğrenen birey üreten bireydir; üreten birey ise güçlü ailelerin, güçlü şehirlerin ve güçlü bir ülkenin temelidir. Bizler de Sivas Valiliği olarak hayat boyu öğrenme faaliyetlerini son derece önemsiyor, bu alanda yürütülen tüm çalışmalara güçlü bir şekilde destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın eğitimle, üretimle ve sosyal gelişimle buluşmasını sağlayan her türlü çalışmanın yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesiyle birlikte ilimizde öğrenme kültürü daha da güçlenecek, üretkenlik ve sosyal dayanışma daha da artacaktır." dedi. - SİVAS