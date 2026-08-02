Sivas\'ta Yüzme Hakem Kursu Başladı

Sivas'ta düzenlenen Yüzme Aday Hakem Kursu'nda yaklaşık 35 kursiyer eğitim almaya başladı. Kurs sonunda başarılı olan adaylar, yüzme müsabakalarında aktif olarak hakemlik yapacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Yüzme Aday Hakem Kursu başladı. Yaklaşık 35 kursiyerin katıldığı eğitim programı, Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir ile Yüzme İl Temsilcisi Muhammed Selvi'nin katılımıyla açıldı.

Kursun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir, aday hakemlere başarılar dileyerek, yüzme branşının gelişiminde hakemlerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Demir, "Yüzme sporunun gelişimine sağlayacakları katkılardan dolayı kendilerine şimdiden teşekkür ediyor, eğitim sürecinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kurs sonunda başarılı olan katılımcılar, belge almaya hak kazanacak.