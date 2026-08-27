Sivas'ta Zafer Bayramı Provası Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Sivas'ta Zafer Bayramı Provası Yoğun İlgi Gördü

Sivas\'ta Zafer Bayramı Provası Yoğun İlgi Gördü
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Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı provası, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi tören provası yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği prova gerçeğini aratmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde Sivas İnönü Bulvarı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde tören provası yapıldı. Trafiğe kapatılan İnönü bulvarı ve Cumhuriyet Meydanında törende yer alacak askerler bando müziği eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Provaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken askerlere alkışlarla destek verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı provalarına vatandaşların her zaman ilgi gösterdiğini söyleyen Sivas Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Erdinç Erdal Günaydın, "Bayram öncesinde provamızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimizde provada yer alıyor. İlgi çok güzel her zaman ki gibi her sene olduğu gibi vatandaşlarımız provaya dahi işini gücünü bırakarak destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyoruz her sene provalar bu şekilde geçiyor. Nice zaferlere bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta Zafer Bayramı Provası Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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